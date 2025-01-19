日本偶像道重沙由美緊急宣布退出演藝圈 自曝健康亮紅燈

日本偶像團體「早安少女組」前隊長道重沙由美宣布退出演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像團體「早安少女組」前隊長道重沙由美今（19）無預警宣布退出演藝圈，由於她退出早安少女組之後在演藝圈發展順利，一路星途看好，所以退圈消息無異拋出震撼彈。

道重沙由美進入演藝圈22年。（翻攝自IG）

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道重沙由美在社群發文，感謝所有粉絲熱情支持，她以報告的方式宣布，將在今年夏季巡迴演唱會之後，退出演藝圈所有活動。「突如其來的消息恐怕讓大家嚇一跳了吧，真是抱歉呢！」道重沙由美表示自己很愛粉絲也想和粉絲們分享喜怒哀樂，在演藝圈的生活每一刻都相當美好，她也感到很快樂。

道重沙由美今年35歲。（翻攝自IG）

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35歲的道重沙由美之所以選擇在今天宣布退出演藝圈也是有意義的，因為她就是在22年前的1月19日加入早安少女組。道重沙由美表示，隨著年紀增長，她對未來的人生愈發感到焦慮不安，每天都找不到安全感。接著她透露自己在2023年底被診斷出罹患強迫症，這讓她的焦慮和恐懼被放大，甚至影響日常生活，所以她坦言：「有越來越多的事情讓她覺得自己可能無法繼續下去了」她補充「開始覺得要堅持下去變得很難，所以做出這個決定」。

道重沙由美前年被診斷出罹患強迫症。（翻攝自IG）

道重沙由美經紀公司也在官方網站發表聲明，宣布她的巡迴演唱會將於7～8月舉行，詳細資訊會稍後公布。最後，道重沙由美說：「雖然很自私，但我希望和我愛的粉絲們，快樂的到最後一刻」。

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