晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李威驚爆涉精舍命案！神隱10年轉行「專注修佛拒接戲」

李威淡出演藝圈10年，近日爆出涉入精舍命案。（本報資料照）李威淡出演藝圈10年，近日爆出涉入精舍命案。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕李威驚爆涉精舍命案，北市大安區一間精舍發生命案，一名蔡姓女死者身亡、存摺內的200萬元消失，該案牽扯出幕後藏鏡人就是知名作家王薀，李威據傳也對案件知情，已經被警方2度約談。事實上，李威淡出演藝圈這10年，曾赴中國發展、轉行賣茶具、虔誠修佛拒接戲，如今爆出涉入精舍命案，消息令外界不可置信。

李威挑大樑演出《吐司男之吻》後爆紅，發行專輯也創下不錯銷量，2014年拍攝完《巷弄裡的那家書店》，演而優則唱的他2013年轉赴中國發展，主要參與網劇和網路電影，但未掀起太大迴響。直至2021年，李威被爆出減少拍戲的原因是專注學佛，不僅開始推掉工作邀約，返台後更轉行賣起高檔茶具、翡翠等生意。

此外，李威的微博已連續14年公開發文表達對已故前女友許瑋倫的哀悼之意和思念，不過自2021年11月後就再無更新動態，生活行蹤轉往低調，近況多由親友社群曝光。2023年春節，李威的堂弟李易曾曬出家族合照，照片中的李威帥氣依舊，久違亮相當時再掀起一波回憶殺。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中