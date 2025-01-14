李威驚爆涉精舍命案！神隱10年轉行「專注修佛拒接戲」

李威淡出演藝圈10年，近日爆出涉入精舍命案。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕李威驚爆涉精舍命案，北市大安區一間精舍發生命案，一名蔡姓女死者身亡、存摺內的200萬元消失，該案牽扯出幕後藏鏡人就是知名作家王薀，李威據傳也對案件知情，已經被警方2度約談。事實上，李威淡出演藝圈這10年，曾赴中國發展、轉行賣茶具、虔誠修佛拒接戲，如今爆出涉入精舍命案，消息令外界不可置信。

李威挑大樑演出《吐司男之吻》後爆紅，發行專輯也創下不錯銷量，2014年拍攝完《巷弄裡的那家書店》，演而優則唱的他2013年轉赴中國發展，主要參與網劇和網路電影，但未掀起太大迴響。直至2021年，李威被爆出減少拍戲的原因是專注學佛，不僅開始推掉工作邀約，返台後更轉行賣起高檔茶具、翡翠等生意。

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此外，李威的微博已連續14年公開發文表達對已故前女友許瑋倫的哀悼之意和思念，不過自2021年11月後就再無更新動態，生活行蹤轉往低調，近況多由親友社群曝光。2023年春節，李威的堂弟李易曾曬出家族合照，照片中的李威帥氣依舊，久違亮相當時再掀起一波回憶殺。

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