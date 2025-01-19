公視23億元遭砍激怒王小棣 怒問：董監事為何兩黨決定

導演王小棣怒發聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藍委規劃公共電視的年度總預算狠砍23億元，引發影視圈憤怒，導演楊力州、王小棣、陳世杰等人發起連署，號召拍攝罷免影片。今（19）導演王小棣在社群怒開砲，質問：「為什麼公共電視的董監事一定要由兩黨來決定？」

王小棣在文章開頭就表明「這其實是我個人多年最反感的事情」，她不懂為什麼公共電視的董監事一定要由兩黨來決定？為何不是由婦女代表、家長代表、教育界代表、法律界代表、環保團體代表、社會科系代表、戲劇、傳播及新媒體科系代表、影視團體代表決定？王小棣清楚指出：「公共電視，就是全部國民的電視台，政黨最多應該是只能有一兩個席次列席吧？為什麼公共電視台要變成兩黨的戰場？」

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充滿疑問的王小棣不懂：「為什麼政黨要駕淩在單純的公共文化窗口之上？我們社會為什麼不能把政黨放在它適當的位子？」從文中可看出王小棣對於政黨、政治介入公視已經忍無可忍。

導演王小棣。（本報資料照，記者陳奕全攝）

王小棣認為公視不該被意識形態掌握，並回憶：「我記得有一年公共電視的董事會整個停擺，就因為兩黨為了董監事在那邊你爭我奪，搞得好像我們國家連個有資格做公共電視的董監事的10個人都選不出來，真的太可笑了！」

王小棣更火力全開、猛力抨擊：像現在，國民黨正在罔顧核心的民主價值，翻天覆地的製造社會不安、破壞國家安全和反制中國共產黨的備戰實力… 好了吧，現在讓它在一個整體黨籍代議者品質堪慮的情況下來強勢安置董監事的人選！

「怎麼辦？刪完預算來掌權」王小棣難掩怒火，再度靈魂拷問：「真的想請教哪位懂得國家行政組織原則的朋友，為什麼公共電視的董監事一定要兩黨來均分」？

【王小棣全文】

這其實是我個人多年最反感的事情

為什麼公共電視的董監事一定要由兩黨來決定？

公共電視的董監事為什麼沒有婦女代表、家長代表、教育界代表、法律界代表、環保團體代表、社會科系代表、戲劇、傳播及新媒體科系代表、影視團體代表？！

公共電視，就是全部國民的電視台，政黨最多應該是只能有一兩個席次列席吧？

為什麼公共電視台要變成兩黨的戰場？

為什麼？憑什麼？

為什麼政黨要駕淩在單純的公共文化窗口之上？

我們社會為什麼不能把政黨放在它適當的位子？

為什麼什麼都要政黨，什麼都要這麼政治？

不當連想ㄧ（一）下，哪天政黨再坐大再坐大，是不是可能紅綠燈也不能合理的做科技管理，也要掌握它的意識形態，也要來弄個只有兩黨可以出任董監事會的管轄單位？

我記得有一年公共電視的董事會整個停擺，就因為兩黨為了董監事在那邊你爭我奪，搞得好像我們國家連個有資格做公共電視的董監事的10個人都選不出來，真的太可笑了！

像現在，國民黨正在罔顧核心的民主價值，翻天覆地的製造社會不安、破壞國家安全和反制中國共產黨的備戰實力… 好了吧，現在讓它在一個整體黨籍代議者品質堪慮的情況下來強勢安置董監事的人選！

怎麼辦？

刪完預算來掌權

真的想請教哪位懂得國家行政組織原則的朋友，為什麼公共電視的董監事ㄧ（一）定要兩黨來均分？

一個國家的公共電視台究竟有什麼需要政黨來指教、指導、指揮的地方？

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