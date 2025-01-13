李正皓約會馬郁雯被四叉貓活逮 女方鬆口「我們」認愛

四叉貓（左起）活逮李正皓、馬郁雯約會，一早女方鬆口有回應。（翻攝自四叉貓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯去年10月傳出和同台《新台派上線》主持人李正皓戀愛ING，至今2人打死不認戀情，近期甜蜜約會更是小心翼翼避免再被媒體跟拍，沒想到仍難逃被網紅「四叉貓」劉宇活逮。

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四叉貓昨晚曝光在街頭巧遇李正皓、馬郁雯，2人疑似看到四叉貓秒彈開，四叉貓見狀機不可失拍下3人同框，只見李正皓笑燦爛，一旁馬郁雯則表情酷酷沒笑容，四叉貓打趣說：「在路上撞見私約兩人！」有網友趁機虧李正皓：「約會還穿西裝，有夠無趣的男生。」

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而李正皓連忙解釋3人為何同框？他澄清說：「明明我們是去同一個局！」今（13）日透早，馬郁雯被記者從被窩裡挖起來，仍打死不認2人約會被活逮，「我們是去參加憨川（指民進黨立委王義川）團隊尾牙，四叉貓離開我們剛好到。」

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馬郁雯一早顯然仍在睡夢中睡眼惺忪被要求回應，竟脫口「我們」認了和李正皓甜蜜相約參加王義川尾牙，「這不是在一起，什麼才是在一起。」

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