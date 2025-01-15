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娛樂 最新消息

藍委想砍公視23億預算！男星怒批「國民黨甘為鷹犬」嗆聲：熱烈歡迎中天

柯宇綸。（資料照，記者王文麟攝）柯宇綸。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕立法院朝野黨團今起密集協商「114年度中央政府總預算案」，國民黨團提案刪、凍多筆預算，其中也將公視23億預算直接全數減列，引發影視圈一片反彈，演員柯宇綸指出，反嗆國民黨想把23億的公視預算全刪，「國民黨的理由是甘為鷹犬，這樣就可以刪掉公視23億預算」，還反串表示這些預算可「讓大家熱烈歡迎中天回歸」。

相關新聞：國民黨提「刪光公視23億預算」 《零日攻擊》導演怒斥：跟中國審查沒有兩樣

紀錄片導演楊力州指出台灣的影視工作者儘管政治理念不盡相同，但對創作尊重的高度是一致的，他生氣表示：「這次藍白黨刪掉公視全部的預算，你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！」他呼籲影視圈內人士一起投入公民罷免團體的影片支援工作。

破億票房電影《咒》導演柯孟融表示公視輔佐、扶植台灣的影視人才，是業界大家都知道的事情，「到底是要有多無知才會想要扼殺公視的預算？」

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