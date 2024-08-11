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娛樂 日韓

勝利首度接受媒體訪問！破「開夜店傳言」 委屈高喊：沒要開

勝利遭傳有意在海外開設夜店。（翻攝自IG）勝利遭傳有意在海外開設夜店。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈2019年發生一起轟動國際的事件，天團BIGBANG前成員勝利經營的夜店，涉及性交易、強姦等9罪，後來他遭判有期徒刑一年半。勝利在去年2月出獄後，不改玩咖本性，到處出國遊玩，近日傳出他移居香港重開夜店。近日，勝利受訪否認了。

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勝利出獄後不斷被傳出有意在香港、柬埔寨等地開夜店。根據韓媒《日間體育》報導，勝利出獄首度接受媒體採訪，他鄭重否認「完全不是事實」，過去現身柬埔寨，純粹是參加友人啤酒酒吧開幕式，「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」

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他當時在柬埔寨曝光影片中，高喊著「我要把GD（G-DRAGON）帶來」，遭到大批網友痛罵。勝利親自解釋：「我太沈醉於氣氛之中，非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」並鄭重切割過去任何與開辦夜店的關聯性。

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