晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

偶像「毀容」？坤達突猙獰大叫 王子睽違8年登《玩很大》再扮醜

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週前進日本中部鳥羽出外景，由主持人吳宗憲、KID、坤達領軍純愛教主郭靜、K歌歌王陳勢安、文青女神魏如昀、超強新人Miusa（妙莎）、新手媽咪晏柔中以及睽違八年再來玩的「王子」邱勝翊，實力派歌手與全明星運動高手的組合。

吳宗憲（中）帶隊前往日本海女的故鄉「鳥羽」。（好看娛樂提供）

上次王子造訪《綜藝玩很大》，被打扮成志村健怪叔叔創下高收視，這次製作單位再度出招，讓王子穿上美人魚裝扮醜，不過金髮與墨鏡的搭配，加上超高顏質，反而讓眾人稱讚酷似日本第一男公關羅蘭。

《綜藝玩很大》來賓王子（右三）穿上美人魚裝。（好看娛樂提供）

而同樣戴上長假髮與穿上美人魚裝的坤達，也被大家讚爆「好漂亮喔！」不過大夥兒打扮美美的卻要挑戰健康步道障礙賽，即使俊男美女也不敵腳底按摩，痛到大叫且猙獰面容一一浮現。

王子（左）挑戰健康步道障礙賽，坤達（右四）、KID（右二）也扮成長髮人魚。（好看娛樂提供）

除了健康步道毀容術，眾人更接受絲襪套頭挑戰，為了得分，隊員們拋開偶包完成關卡，讓人驚呼偶像們真的玩開了。相隔一年半，本週《綜藝玩很大》再度前往日本海女的故鄉「島羽」，除了闖關玩遊戲外，眾人也一起大啖當地海鮮，現烤鮑魚、龍蝦、生魚片來者不拒，坤達等人還與海女奶奶共舞，玩得非常開心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中