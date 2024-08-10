偶像「毀容」？坤達突猙獰大叫 王子睽違8年登《玩很大》再扮醜

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週前進日本中部鳥羽出外景，由主持人吳宗憲、KID、坤達領軍純愛教主郭靜、K歌歌王陳勢安、文青女神魏如昀、超強新人Miusa（妙莎）、新手媽咪晏柔中以及睽違八年再來玩的「王子」邱勝翊，實力派歌手與全明星運動高手的組合。

吳宗憲（中）帶隊前往日本海女的故鄉「鳥羽」。（好看娛樂提供）

上次王子造訪《綜藝玩很大》，被打扮成志村健怪叔叔創下高收視，這次製作單位再度出招，讓王子穿上美人魚裝扮醜，不過金髮與墨鏡的搭配，加上超高顏質，反而讓眾人稱讚酷似日本第一男公關羅蘭。

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《綜藝玩很大》來賓王子（右三）穿上美人魚裝。（好看娛樂提供）

而同樣戴上長假髮與穿上美人魚裝的坤達，也被大家讚爆「好漂亮喔！」不過大夥兒打扮美美的卻要挑戰健康步道障礙賽，即使俊男美女也不敵腳底按摩，痛到大叫且猙獰面容一一浮現。

王子（左）挑戰健康步道障礙賽，坤達（右四）、KID（右二）也扮成長髮人魚。（好看娛樂提供）

除了健康步道毀容術，眾人更接受絲襪套頭挑戰，為了得分，隊員們拋開偶包完成關卡，讓人驚呼偶像們真的玩開了。相隔一年半，本週《綜藝玩很大》再度前往日本海女的故鄉「島羽」，除了闖關玩遊戲外，眾人也一起大啖當地海鮮，現烤鮑魚、龍蝦、生魚片來者不拒，坤達等人還與海女奶奶共舞，玩得非常開心。

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