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娛樂 電視

洪小鈴患「早發性失智症」瞞病情 《我是誰》17字強硬調侃寇世勳

洪小鈴（左起）在《你好，我是誰2》罹患早發性失智症，右起為范宸菲、寇世勳。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕寇世勳、崔佩儀、柯素雲等人主演的大愛《你好，我是誰2》談失智症議題，寇世勳飾演失智症權威醫師曹汶龍的角色，在第一季播映完畢之後，衛福部舉辦的活動中，就獲得民眾票選為「失智友善大使」，寇世勳更期待第二季可以成為「失智症的教科書」。

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劇情內容深度探討失智症家屬的無助與心酸，昨（8日）首播收視開紅盤，35歲以上的家庭主婦收視率來到1.50，40到49歲的男性觀眾收視也來到1.14，年齡分布多半是家庭中的支柱，也看得出失智症受到上有老、下有小的三明治壯年族群重視程度。

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《你好，我是誰2》劇情沒有過度描述失智者的悲哀無助，以及照顧者的無奈和艱辛，而是用一種平實的手法呈現失智症患者家庭的生活日常。不少網友看完在臉書分享，「不只好看，還好用，長照有許多難以言說的苦，都透過戲劇表現了」、「每天晚上就是等著看，非常感人有醫學知識的故事⋯」、「不是真正的長照照顧者永遠沒辦法走過來的心情」，柯素雲、何豪傑跟胡利飾演一家人的情感，也讓網友印象深刻，「念慈雖然很討厭媽媽對她不好，但自從哥哥不孝之後卻用心照顧媽媽，看了很感動。」

胡利在《你好，我是誰2》擔心柯素雲的傷難好，請寇世勳來查看。（大愛電視提供）

洪小鈴詮釋「早發性失智症」患者，後半段出現後，讓收視率節節飆，她跟寇世勳之間的醫病對談，洪小鈴以為找到名醫會有一線生機，見面時寇世勳推薦「聽說這裡的檸檬蛋糕跟拿鐵很不錯。」沒想到洪小鈴不改女強人姿態，聽完後竟然開口「黑咖啡，謝謝。」相當不客氣。

寇世勳（左）、范宸菲在《你好，我是誰2》於咖啡廳等著見洪小鈴。（大愛電視提供）

洪小鈴戲裡一開始不承認自己就是病患，還說：「我有一位親戚罹患失智症。」沒想到談完之後，又語氣強硬的調侃寇世勳：「我還以為老師說的會跟學生有什麼不一樣」，咖啡連一口都沒喝，掉頭就走。接下來洪小鈴跟飾演先生的尹昭德，還會有更多因為「早發性失智症」爆發出更多家庭照顧者的難以言喻的複雜心情。

《你好，我是誰2》8月8日起每晚8點，大愛電視及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

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