晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳沒嫁進豪門還炫富？凌晨發聲苦求「可不可以放手了」

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳近來因負面傳聞再度成為輿論焦點，針對傳聞，王思佳經紀人日前已發表聲明予以澄清，而王思佳本人則於今凌晨通過社群平台親自回應。

王思佳再度成為輿論焦點。（資料照；記者林欣穎攝）王思佳再度成為輿論焦點。（資料照；記者林欣穎攝）

日前有消息稱王思佳曾聲稱在泰國置產，但實際上並未購房，後來經紀人澄清該房已獲利了結；至於她在美國長大的老公，竟被揭露是某董事長母親的司機，且目前處於待業狀態。

老公的工作成為眾人熱議的焦點，王思佳透過社群發表心聲：「褪下藝人的身分，我是一個老婆也是一個媽媽，沒有什麼比家庭幸福更重要。我珍惜也保護我所擁有的一切，喜歡的工作，愛我的老公，還有超級可愛的小王美。」她進一步表示，丈夫一直支持她的工作，也認同她保有自我獨立個性的生活方式，夫妻倆各自忙碌卻也以小別勝新婚的默契相處。

王思佳強調，「我從未口中宣稱嫁進豪門，媒體常將這樣的說法誇大不實。我嫁的是懂我、尊重我並讓我做自己的好門。」同時，她對媒體大量關注其家庭隱私提出質疑，認為這種執念過甚，「可不可以放手了？可以還給我先生他應有的隱私？」她也自責說：「我可以承受所有的批評，但我看到我先生因爲我而成為輿論焦點，我真的很難受。」

王思佳最後感慨：「或許只有經歷一些磨難，才能知道誰能夠牽手走一輩子。有福同享、有難同當，這就是我們最美的愛情。」她誠懇呼籲公眾尊重個人隱私，並再次堅定表示她對家庭幸福的珍惜與守護。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中