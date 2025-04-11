王思佳沒嫁進豪門還炫富？凌晨發聲苦求「可不可以放手了」

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳近來因負面傳聞再度成為輿論焦點，針對傳聞，王思佳經紀人日前已發表聲明予以澄清，而王思佳本人則於今凌晨通過社群平台親自回應。

王思佳再度成為輿論焦點。（資料照；記者林欣穎攝）

日前有消息稱王思佳曾聲稱在泰國置產，但實際上並未購房，後來經紀人澄清該房已獲利了結；至於她在美國長大的老公，竟被揭露是某董事長母親的司機，且目前處於待業狀態。

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老公的工作成為眾人熱議的焦點，王思佳透過社群發表心聲：「褪下藝人的身分，我是一個老婆也是一個媽媽，沒有什麼比家庭幸福更重要。我珍惜也保護我所擁有的一切，喜歡的工作，愛我的老公，還有超級可愛的小王美。」她進一步表示，丈夫一直支持她的工作，也認同她保有自我獨立個性的生活方式，夫妻倆各自忙碌卻也以小別勝新婚的默契相處。

王思佳強調，「我從未口中宣稱嫁進豪門，媒體常將這樣的說法誇大不實。我嫁的是懂我、尊重我並讓我做自己的好門。」同時，她對媒體大量關注其家庭隱私提出質疑，認為這種執念過甚，「可不可以放手了？可以還給我先生他應有的隱私？」她也自責說：「我可以承受所有的批評，但我看到我先生因爲我而成為輿論焦點，我真的很難受。」

王思佳最後感慨：「或許只有經歷一些磨難，才能知道誰能夠牽手走一輩子。有福同享、有難同當，這就是我們最美的愛情。」她誠懇呼籲公眾尊重個人隱私，並再次堅定表示她對家庭幸福的珍惜與守護。

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