台灣之光！張秀卿22歲正妹女兒獲獎 勇奪美國歌曲創作大賽第二名

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿的寶貝女兒林莉以藝名L1Z正式出道，畢業於伯克利音樂學院的她，近來以創作歌曲《Toy》擊敗42國的選手，以唯一華人之姿，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名。

林莉的音樂獲得美國音樂獎項肯定。（張秀卿提供）

很有個性的林莉，為自己取了藝名L1Z，目前以創作歌手兼製作人雙重角色在美國打拚。對於獲獎，林莉開心表示：「這是交給母親的成績單，也是我22歲的生日禮物，我會持續的努力創作。」透露大約有2000多位的參賽者，是美國最大的創作比賽。

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對於女兒的好成績，張秀卿當下得知消息立刻噴淚，受訪笑說：「女兒喜歡獨闖天下，不愛沾任何光環，很有我的風格，一定會全力支持她。」宣布會親自擔任愛女的經紀人，全力支持女兒出道。

張秀卿（左）正式宣布，將擔任寶貝女兒林莉的經紀人。（張秀卿提供）

目前林莉仍在美國的音樂圈發展，有許多經紀公司想要合作都被她拒絕，她說：「我其實創作製作混音都可以自己來，我全部都自己做，現在這首歌得獎，我預計今年會把這首歌《Toy》發行。」還有接下許多外國歌手的製作案。

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