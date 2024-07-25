寇世勳扛責續演《你好，我是誰2》 開播前夕「5大暖心看點」曝

《你好，我是誰2》主視覺曝光。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛首部開台續作《你好，我是誰2》釋出預告及主視覺海報，由馮凱導演帶領主創團隊，寇世勳、崔佩儀、尹昭德、洪小鈴、林玟誼、傅小芸、班鐵翔、李運慶、劉曉憶、朱芷瑩、談學斌主演，加上劉秀雯、謝瓊煖、江祖平、陳慕義、謝其文特別演出。第二季將於父親節暖心上線，5大暖心看點曝光。

#看點1：三大主軸六起個案

第二季鎖定早發性失智症、失智者的人權、在宅終老的安寧療護三大主軸，用真實案例演繹曹汶龍醫師視病猶親的職人精神，引領家屬「做個有智慧的失智症家庭照顧者」。第一季劇中何豪傑生意失敗，打失智症母親柯素雲房產的主意，衍生出長者醫療人權的法律問題，第二季中，有朱芷瑩飾演的法律教授加入，也將層層揭開問題徵結，在劇中寇世勳跟朱芷瑩說的經典金句台詞就是「眼睛看一半，耳朵聽一半，用心去陪伴」。

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寇世勳（左）和崔佩儀劇中鶼鰈情深。（大愛提供）

#看點2：寇世勳、崔佩儀、傅小芸、林玟誼第一季角色回歸

寇世勳演出曹汶龍醫師，戲劇大腕的他重視劇本題材的可看性，接下《你好，我是誰》第一、二季的演出，寇世勳描述心裡的感覺「這是一種責任」，把戲演好，對觀眾來講，尤其對這些家裡面有失智症患者的人「把它當做一個教材，去學習更多有必要的知識」。劇中他和崔佩儀鶼鰈情深，將著墨更多夫妻交流；傅小芸、林玟誼兩人在劇中是寇世勳有如「小叮噹」般的得力助手。

傅小芸、林玟誼劇中是寇世勳得力助手。（大愛提供）

#看點3：壯世代50+早發性失智症

劇中51歲的羅心儀（洪小鈴 飾），兒女在國外讀書，正值事業巔峰期的都會女強人，宣告罹患失智症，丈夫何慶祥（尹昭德 飾），家鄉的姊姊（劉曉憶 飾）及兩個在國外就學孩子又是如何調適心情，共同面對不可逆的病症。壯世代多為家中支柱，多數是另一半一肩挑起照顧失智者的重擔，另一肩又要負起養育子女、維繫家庭的壓力，蠟燭多頭燒。

洪小鈴（中）飾演職場女強人卻患早發性失智。（大愛提供）

#看點4：孤老危機，老老照顧及安寧終老

劇中75歲的林建輝（陳慕義 飾）、王素月（慕郁華 飾）夫妻，兩人都罹患失智症，負責照顧的人也需要照顧，外地工作的女兒，一個返鄉出力照顧（林萱瑜飾），一個出錢（李又汝飾），兩人對安寧療護意見相左，沒有選擇權利的長者，如何建構有尊嚴的老年生活，是台灣社會當前面臨的議題。

班鐵翔、李運慶劇中重拾父子情。（大愛提供）

#看點5：長者醫療人權諮詢

朱芷瑩角色原型施慧玲教授提供法律方面的專業，和曹爸展開跨領域合作，成立「長者醫療人權諮詢」。她跟著曹爸走進失智患者家庭，認識不同環境，體會人性尊嚴與親情之間的關聯，同時觀察長者與照顧者的互動，帶領團隊抽絲剝繭，處理人權相關問題。

《你好，我是誰2》將於父親節暖心上線。（大愛提供）

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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