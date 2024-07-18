46歲洪小鈴爆失智、尿失禁！ 拍戲和尹昭德「約跑」體力過人

洪小鈴演出早發性失智患者，直呼從影最好哭。（大愛提供）

〔記者傅茗渝、實習記者謝函穎／台北報導〕大愛劇《你好，我是誰2》今（18）日舉辦記者會，演員尹昭德、洪小鈴一同出席，洪小鈴在戲中飾演罹患早發性失智症的女強人，她笑說從影多年沒拍過這麼好哭的戲，常在空閒時間和尹昭德「約跑」舒緩心情。

尹昭德（左）、洪小鈴出席《你好，我是誰2》茶敘。（大愛提供）

洪小鈴演出的「羅心儀」是銀行精算師，用腦的程度很大，事業正要轉高峰卻發現罹患失智，兩年內病情急轉直下，最後失能到要包尿布。洪小鈴說自己和劇中角色一樣常忘東忘西，不過她透露從小就有注意力不集中的情況，因為拍了這部戲，也更審視自己的狀態，「意外何時要來我們真的不知道，潛在的壓力其實會根深蒂固在心裡面，現在就是盡量做些開心的事，不要讓自己處在太腹黑的情緒。」

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她更表示從影以來，沒有遇過一個這麼好哭的角色故事跟劇本，尹昭德也說好幾次在排戲過程中，光是跟著導演馮凱順詞就不禁哽咽，「我們都不敢看對方，怕會崩潰，然後偷偷看到導演自己都已經摀臉在哭。」

談到最揪心的戲，洪小鈴說她的角色在發病後仍堅持工作，老公尹昭德要她放慢腳步調整狀態，她幾近崩潰回：「我手裡拿的時鐘跟你拿的是不一樣的，要我怎麼放慢？」尹昭德說拍完戲已經過很久了，但是只要講到某一個點就會迅速拉回場景「我們其實拍了很多戲，《你好，我是誰2》是很揪心很煎熬的一部戲，但是也充滿了歡樂跟感動」。

洪小鈴提到最能放鬆身心的就是跑步，在嘉義拍戲時也會和尹昭德相約早起跑步，這也是讓她下戲、脫離角色的方式，「真的會讓人心情很好、很開心」，尹昭德笑說自己體力不及洪小鈴，每當覺得跑得差不多了，轉頭看卻發現她正在加速！洪小鈴強調，失智的預防保健之道，除了運動之外，失智症權威曹汶龍醫師建議，最重要的是休息，不熬夜、睡滿七到八小時。

而洪小鈴去年認愛張天霖，今被問到是否有結婚規劃時，她僅說：「順其自然，不會覺得要找個伴，與其把希望寄托在自己以外的人，不如顧好自己最重要。」

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