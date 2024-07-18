晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

46歲洪小鈴爆失智、尿失禁！ 拍戲和尹昭德「約跑」體力過人

洪小鈴演出早發性失智患者，直呼從影最好哭。（大愛提供）

〔記者傅茗渝、實習記者謝函穎／台北報導〕大愛劇《你好，我是誰2》今（18）日舉辦記者會，演員尹昭德、洪小鈴一同出席，洪小鈴在戲中飾演罹患早發性失智症的女強人，她笑說從影多年沒拍過這麼好哭的戲，常在空閒時間和尹昭德「約跑」舒緩心情。

尹昭德（左）、洪小鈴出席《你好，我是誰2》茶敘。（大愛提供）

洪小鈴演出的「羅心儀」是銀行精算師，用腦的程度很大，事業正要轉高峰卻發現罹患失智，兩年內病情急轉直下，最後失能到要包尿布。洪小鈴說自己和劇中角色一樣常忘東忘西，不過她透露從小就有注意力不集中的情況，因為拍了這部戲，也更審視自己的狀態，「意外何時要來我們真的不知道，潛在的壓力其實會根深蒂固在心裡面，現在就是盡量做些開心的事，不要讓自己處在太腹黑的情緒。」

她更表示從影以來，沒有遇過一個這麼好哭的角色故事跟劇本，尹昭德也說好幾次在排戲過程中，光是跟著導演馮凱順詞就不禁哽咽，「我們都不敢看對方，怕會崩潰，然後偷偷看到導演自己都已經摀臉在哭。」

談到最揪心的戲，洪小鈴說她的角色在發病後仍堅持工作，老公尹昭德要她放慢腳步調整狀態，她幾近崩潰回：「我手裡拿的時鐘跟你拿的是不一樣的，要我怎麼放慢？」尹昭德說拍完戲已經過很久了，但是只要講到某一個點就會迅速拉回場景「我們其實拍了很多戲，《你好，我是誰2》是很揪心很煎熬的一部戲，但是也充滿了歡樂跟感動」。

洪小鈴提到最能放鬆身心的就是跑步，在嘉義拍戲時也會和尹昭德相約早起跑步，這也是讓她下戲、脫離角色的方式，「真的會讓人心情很好、很開心」，尹昭德笑說自己體力不及洪小鈴，每當覺得跑得差不多了，轉頭看卻發現她正在加速！洪小鈴強調，失智的預防保健之道，除了運動之外，失智症權威曹汶龍醫師建議，最重要的是休息，不熬夜、睡滿七到八小時。

而洪小鈴去年認愛張天霖，今被問到是否有結婚規劃時，她僅說：「順其自然，不會覺得要找個伴，與其把希望寄托在自己以外的人，不如顧好自己最重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中