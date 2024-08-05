王齊麟2度奪金牌女友姊姊喊帥！轉盤神預測驚呆了

王齊麟開心再次奪下奧運金牌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕王齊麟再次與好搭檔李洋在奧運羽球雙打奪下金牌，全台民眾都稱他們是「台灣之光」，王齊麟女友陳詩媛的雙胞胎姊姊陳詩雅也開心誇讚他：「太強啦！帥！」

陳詩雅（左）和雙胞胎妹妹陳詩媛。（翻攝自IG）

陳詩雅上節目玩轉盤預測麟洋配成績，結果轉到「X2」，麟洋果真又奪下金牌。（翻攝自IG）

另外陳詩雅也分享趣味影片，去上節目要玩轉盤預測「麟洋配」成績，結果她轉出「X2」，沒想到昨（4）王齊麟和李洋真的奪下第二個奧運金牌，果真是「金牌乘以2」。

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陳詩雅笑說：「太神啦！真的X2！下次有事情想問我，先去緯來轉轉盤。」過去陳詩雅是女團AKB48 Team TP隊長，從團體「畢業」後，目前和妹妹一樣，各自為不同球隊效力擔任啦啦隊。

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