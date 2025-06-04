晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣綜藝節目愛談AA制 日本78％情侶認同「男方付」

台灣綜藝節目愛談AA制 日本78％情侶認同「男方付」日本今天（4）公布一項調查結果，發現高達近八成的受訪者仍認為初次約會應由男方買單。（達志影像）
☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆


林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣綜藝談話節目常以「交往AA制」為題請來賓分享經驗談，AA制普遍成為現代新女性共識，但日本民情似乎並非如此。日前，從日本來台灣念書的網紅「日本人娜娜便曾拍片透露「日本情侶之所以選AA制」背後原因其實很可怕，而根據日本今（4）公布一項調查結果中，也確實發現竟有高達近八成的受訪者仍認為應由男方買單。

不只台灣面臨低婚率、低生育率，即便是過去社會氛圍強調「全民皆婚」的日本，也正步入婚姻冰河期，超過六成的令和年輕人「不介意單身一輩子」，再加上線上交友軟體盛行，婚友社生意愈來愈難做，了解年輕人在想什麼變得相對重要。為此，東京知名婚姻資訊服務機構「Angel」便以「第一次約會應該由男性買單還是分攤」為題，向200尋找結婚對象的男女受訪者展開調查。

調查發現，當受訪者被問及「希望得到怎樣的待遇？實際處理情況如何？」時，雖有30.5％人回答「男方付錢，其實我更希望雙方平均分擔」，但仍有5%受訪者回答「雖然分擔了，但其實我更希望男方付錢」。

調查中顯示，回答「男性應該付錢」的人數最多，高達46.5% 的受訪者認為「男性在經濟上佔優勢，應該在第一次約會時付錢」。

而透過「約會軟體認識」的情侶，答案更趨向一致，有80%的受訪者回答「是男方付錢」，意即，透過約會軟體交往的適婚男女，普遍認為應該先約會再結婚，而不是直接步入婚姻殿堂，因此男方付錢的行為可能會在某種程度上理解為「促進雙方關係」發展。

另一方面，透過婚友社認識的受訪者中，也有78%表示是男方付錢，這可能與婚友社通常會指導男方應展紳士精神，因此男性付錢的比例較高。

有趣的是，當受訪者是「從身旁週遭尋找約會對象」的類型，只有15%的人回答「是男方付錢」，推測這與雙方社交具重疊性，少了陌生感，男方「浪漫開關」尚未完全打開，主動付錢的機率相對降低 。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中