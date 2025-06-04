台灣綜藝節目愛談AA制 日本78％情侶認同「男方付」

日本今天（4）公布一項調查結果，發現高達近八成的受訪者仍認為初次約會應由男方買單。（達志影像）

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林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣綜藝談話節目常以「交往AA制」為題請來賓分享經驗談，AA制普遍成為現代新女性共識，但日本民情似乎並非如此。日前，從日本來台灣念書的網紅「日本人娜娜便曾拍片透露「日本情侶之所以選AA制」背後原因其實很可怕，而根據日本今（4）公布一項調查結果中，也確實發現竟有高達近八成的受訪者仍認為應由男方買單。

不只台灣面臨低婚率、低生育率，即便是過去社會氛圍強調「全民皆婚」的日本，也正步入婚姻冰河期，超過六成的令和年輕人「不介意單身一輩子」，再加上線上交友軟體盛行，婚友社生意愈來愈難做，了解年輕人在想什麼變得相對重要。為此，東京知名婚姻資訊服務機構「Angel」便以「第一次約會應該由男性買單還是分攤」為題，向200尋找結婚對象的男女受訪者展開調查。

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調查發現，當受訪者被問及「希望得到怎樣的待遇？實際處理情況如何？」時，雖有30.5％人回答「男方付錢，其實我更希望雙方平均分擔」，但仍有5%受訪者回答「雖然分擔了，但其實我更希望男方付錢」。

調查中顯示，回答「男性應該付錢」的人數最多，高達46.5% 的受訪者認為「男性在經濟上佔優勢，應該在第一次約會時付錢」。

而透過「約會軟體認識」的情侶，答案更趨向一致，有80%的受訪者回答「是男方付錢」，意即，透過約會軟體交往的適婚男女，普遍認為應該先約會再結婚，而不是直接步入婚姻殿堂，因此男方付錢的行為可能會在某種程度上理解為「促進雙方關係」發展。

另一方面，透過婚友社認識的受訪者中，也有78%表示是男方付錢，這可能與婚友社通常會指導男方應展紳士精神，因此男性付錢的比例較高。

有趣的是，當受訪者是「從身旁週遭尋找約會對象」的類型，只有15%的人回答「是男方付錢」，推測這與雙方社交具重疊性，少了陌生感，男方「浪漫開關」尚未完全打開，主動付錢的機率相對降低 。

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