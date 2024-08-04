晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐玲扮「小護士」曝提早更年期！ 陳子強敏感帶遇襲：不要弄啦

陶聲洋防癌基金會活動；唐玲（左）、陳子強。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐玲2019年罹患胃癌第四期，歷經2次大手術及8次化療，終於傳出好消息，5月取消重大傷病卡資格，她今（4日）化身小護士，與陳子強出席防癌基金會公益活動，受訪透露現已是一名康復的普通人，為了後續的看病、追蹤費用，其實滿需要工作，她不斷以玩具針筒在陳子強耳邊打氣，俏皮喊：「強哥，可以幫忙介紹一下工作嗎？」讓陳子強招架不住，直喊：「好啦！不要弄啦！我耳朵比較敏感。」畫面十分逗趣。

唐玲分享抗癌成功心路歷程。（記者潘少棠攝）

唐玲抗癌5年，在治癌、抗癌、防癌的過程中，學到很多健康的知識，也因為要治療，她提早出現許多更年期症狀，像是骨質疏鬆、心臟病、心悸、盜汗等，陳子強立即補充：「還有碎碎唸！一直催我活動時間快到了，她有一些長輩的症狀出現。」唐玲則認為，活動攤位的變化很大，加上現場沒有舞台，讓她思考是否要唱歌，相較之下陳子強顯得隨興許多，覺得「到時候再說啦！沒關係啦！」陳子強套句吳宗憲說過的「人生不能重來，何必彩排。」

唐玲分享，身上的小護士裝有巧思，她因抗癌成為不少癌友的心靈導師，時常安慰大家，「扮成小護士是要讓他們看到，雖然我罹患癌症第四期，但是經過治療之後，還是可以恢復健康，做這樣的打扮，主要是讓他們可以快樂一點，就當他們的心靈小護士。」

陳子強認為銀髮族的健康，是高齡化社會急須面對的重要議題。（記者潘少棠攝）

陳子強談到，隨著人口高齡化的加劇，長輩的健康問題愈發突顯，成為社會的重要議題。照顧老年人的身心健康不僅是家庭的責任，更是全社會的挑戰。唐玲分享防癌領域的經驗，並呼籲社會各界重視癌症預防與早期檢測，她指出提升民眾的健康意識和生活品質，對於改善高齡人群的整體健康狀況具有重要意義。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中