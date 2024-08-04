唐玲扮「小護士」曝提早更年期！ 陳子強敏感帶遇襲：不要弄啦

陶聲洋防癌基金會活動；唐玲（左）、陳子強。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐玲2019年罹患胃癌第四期，歷經2次大手術及8次化療，終於傳出好消息，5月取消重大傷病卡資格，她今（4日）化身小護士，與陳子強出席防癌基金會公益活動，受訪透露現已是一名康復的普通人，為了後續的看病、追蹤費用，其實滿需要工作，她不斷以玩具針筒在陳子強耳邊打氣，俏皮喊：「強哥，可以幫忙介紹一下工作嗎？」讓陳子強招架不住，直喊：「好啦！不要弄啦！我耳朵比較敏感。」畫面十分逗趣。

唐玲分享抗癌成功心路歷程。（記者潘少棠攝）

唐玲抗癌5年，在治癌、抗癌、防癌的過程中，學到很多健康的知識，也因為要治療，她提早出現許多更年期症狀，像是骨質疏鬆、心臟病、心悸、盜汗等，陳子強立即補充：「還有碎碎唸！一直催我活動時間快到了，她有一些長輩的症狀出現。」唐玲則認為，活動攤位的變化很大，加上現場沒有舞台，讓她思考是否要唱歌，相較之下陳子強顯得隨興許多，覺得「到時候再說啦！沒關係啦！」陳子強套句吳宗憲說過的「人生不能重來，何必彩排。」

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唐玲分享，身上的小護士裝有巧思，她因抗癌成為不少癌友的心靈導師，時常安慰大家，「扮成小護士是要讓他們看到，雖然我罹患癌症第四期，但是經過治療之後，還是可以恢復健康，做這樣的打扮，主要是讓他們可以快樂一點，就當他們的心靈小護士。」

陳子強認為銀髮族的健康，是高齡化社會急須面對的重要議題。（記者潘少棠攝）

陳子強談到，隨著人口高齡化的加劇，長輩的健康問題愈發突顯，成為社會的重要議題。照顧老年人的身心健康不僅是家庭的責任，更是全社會的挑戰。唐玲分享防癌領域的經驗，並呼籲社會各界重視癌症預防與早期檢測，她指出提升民眾的健康意識和生活品質，對於改善高齡人群的整體健康狀況具有重要意義。

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