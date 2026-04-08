農曆3月「財庫月」提前布局！12生肖轉運大補帖一次看

命理老師提醒，趁著農曆3月進入「財庫月」之前的這一週，提前布局、凝聚財氣很重要！ （本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著清明節氣到來，下週將步入農曆3月，也就是所謂的壬辰月，或稱為財庫月。曾在節目中精準預言柯文哲「66歲走入空亡運17年」的命理專家周映君，女兒翊樺老師也是鐵版神算專家，翊樺老師從「五行生剋」角度提醒，對於想要在財庫月提前布局的人來說，利用金生水、水入庫的原理，除了可以平穩丙午火馬年的的燥氣，進一步凝聚財氣，亦可透過整理人脈、提升專業技術增強正財的運勢。

另外，翊樺老師也提供簡單的「DIY聚財水」小秘法：

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．準備工具：黑色或深藍色容器（馬克杯即可）。

．步驟：裝入八分滿的水，放入 6 枚硬幣（1元、5元皆可）。

．方位：放置於家裡或辦公室的正北方。

．效用：幫助整個月財氣匯聚，讓心情與運勢更加平穩順遂。

【豬．兔．羊】喜慶加身．好事連連

．好運指數：★★★★★

．運勢重點：屬羊的朋友進入壬辰月，土水相激，運勢明顯轉強。本週會有意外之財的驚喜，偏財運極佳。三個生肖的桃花都不錯，單身者易遇到理想對象。

【虎．馬．狗】動中取勝．積極進取

．好運指數：★★★★

．運勢重點：越忙碌收穫越多，適合開發新客戶。尤其是屬虎的朋友，在職場會有一些新的機會、新的氣象，工作運最強，適合啟動新計畫，多往外跑能開發潛在客戶和財源。

【猴．鼠．龍】以和為貴．廣結善緣

．好運指數：★★★

．整體運勢：雖然有助力，但要防範「表面和氣、實則競爭」的狀況。尤其是屬鼠的朋友，因農曆3月遇「子辰半合」，但凡遇上合作案，務必白紙黑字寫清楚，避免認知誤差。

【蛇．雞．牛】低調布局．養精蓄銳

．好運指數：★★

．運勢重點：容易有吃力不討好的感覺出現，建議將重心放在自我充實。理財禁忌方面，屬雞的朋友付出多、收穫慢，投資切記不可「追高」，切勿心浮氣躁。

【農曆3月．12生肖強運王】

◆錢財最旺：羊（正財運佳）

◆事業最強：虎（有名有利）

◆桃花最紅：兔（社交熱絡）

【鐵版神算 翊樺老師】

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

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