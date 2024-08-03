鳳梨不怕罔腰轉風向！1畫面曝動手原因 直言：現在我還是會打

鳳梨指控罔腰盜刷信用卡長達4年，罔腰忍無可忍曬出遭鳳梨毆打影片反擊。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸近日指控，前任罔腰盜刷他的信用卡長達4年，罔腰忍無可忍曬出先前遭鳳梨毆打的影片及驗傷單反擊。近期，鳳梨開放IG問答功能，有網友好奇「當初為什麼毆打罔腰」，鳳梨則直言，就算是現在也會動手。

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有網友詢問「我想問叔叔當初為何要打罔腰？」，而鳳梨則引用周星馳《九品芝麻官》，劇中經典場景「跳出來又跳進去，打我啊笨蛋」，以此來形容罔腰，並表示她：「屢試不爽，一次又一次！顆顆」。

鳳梨暗指罔腰挑釁：「屢試不爽，一次又一次顆顆」。（翻攝自IG）

而後有網友認為罔腰PO出的毆打影片，可能會轉移風向，鳳梨則不以為意的表示：「反正她地檢署、法院跑不完了，她也沒差多幾條，盜刷就還錢就好，扯東扯西扯一堆。」並透露已將信用卡停掉；還有網友問說如果回到10年前，鳳梨還會選擇與對方互毆嗎？他則瞬間回應，「就算是現在，我還是會打。」

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