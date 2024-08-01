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娛樂 最新消息

罔腰遭鳳梨痛毆1分鐘影片曝光！全身多處傷送醫：現在我不忍了

鳳梨（左）指控罔腰（右）盜刷他信用卡長達4年。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸和罔腰曾有過一段4年情，如今兩人都已各自結婚，不過近日鳳梨突指控罔腰盜刷他的信用卡4年，除了要她還錢，還痛批對方不要臉。對此，罔腰澄清自己沒有盜刷，並於深夜公開曾遭鳳梨暴打的影片。

罔腰公開過去遭鳳梨毆打的影片。（翻攝自IG）

罔腰遭指控盜刷後，一氣之下在IG公開鳳梨曾對她使用暴力的照片、影片，先是曬出自己雙腿布滿瘀傷的照片，寫下「我不是盜刷仔，我有錢……我希望媒體看清我這幾年所有冤，夠了」，隨後便發出一個長達67秒的影片，可見畫面中兩人在電梯，鳳梨不斷飆罵髒話還出手毆打，罔腰則是不斷哭泣哀號，並向鳳梨道歉「老公對不起」，血淋淋的畫面令不少網友震驚。

罔腰過去5年因為害怕不敢公開。（翻攝自IG）

罔腰同時公開醫院的診斷證明書，身上共有8處受傷，還曝光另一段被鳳梨飆罵，「你怎樣一人一刀，我先」、「我從來沒在怕死」的影片，直呼「我被這樣打，這個5年我忍，但我現在不忍了。只想好好過生活，怎麼那麼難」、「不管以前或是以後，我熬過了，我真熬過了」。

罔腰身上多處受傷。（翻攝自IG）

至於為什麼現在才公開，罔腰氣憤表示，「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」最後更發出不自殺聲明。

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