失言「戴資穎廣告那麼多」被出征 丁寧急道歉：不可能忘記她

丁寧（左）面對失言，迅速發文向小戴致歉。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣之光「小戴」戴資穎上月31日與好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）在奧運舞台捉對廝殺，負傷上陣的小戴最終無緣晉級女單8強，事後小戴在球場落淚，好友依瑟儂送上「愛的抱抱」，讓許多球迷看得揪心。怎料，女星丁寧致敬小戴，卻脫口：「不會啦，廣告這麼多。」遭解讀帶有諷刺意味，對此，她出面道歉：「全國小戴的球迷對不起！」



丁寧日前在小戴相關報導，留言回應「不會啦，廣告這麼多」引熱議。（翻攝自臉書）

丁寧日前在小戴相關報導的留言下，對「以後大家就會忘記我了」這句話回應：「不會啦，廣告這麼多。」引發網友解讀語帶諷刺，引發爭議。對此，丁寧昨（2）日在社群發文致歉，表示看到小戴比賽完，雙手合十對觀眾敬禮，對於如此懂得感謝與謙虛的人，心裡很感動，「台灣人不可能忘記她的」，而留言引發的爭議，丁寧也向球迷致歉，表示會更小心自己的發言。

請繼續往下閱讀...

丁寧面對失言風波迅速道歉。（翻攝自臉書）

丁寧後續再發一篇文，坦言自己也曾有得獎壓力，對於小戴明知受傷，卻為了大家的期待和愛堅持出賽，「因為這個愛，她願意去面對她會輸，也不願意用逃避來假裝贏。」也坦言在小戴落敗的那瞬間，雖覺得難過且遺憾，但下1秒鐘替她鬆了口氣：「妳真的可以好好休息了。」

相關新聞：戴資穎廝殺一半！熱情男突大吼「小戴你最美」 本尊竟是百萬YTR

文末，丁寧感謝小戴幾十年為台灣體壇的付出，「我們真的很難忘記妳也不會忘記妳，更別說我們一樣會在很多廣告看到妳，讓我們懷念想起那個在球場上的小戴。」這也是她寫下「不會啦，她廣告那麼多」的真實心境，最後對全體台灣隊致謝：「中華隊，謝謝你們，有機會讓台灣被看見的你們，謝謝。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法