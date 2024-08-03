晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

失言「戴資穎廣告那麼多」被出征 丁寧急道歉：不可能忘記她

丁寧（左）面對失言，迅速發文向小戴致歉。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣之光「小戴」戴資穎上月31日與好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）在奧運舞台捉對廝殺，負傷上陣的小戴最終無緣晉級女單8強，事後小戴在球場落淚，好友依瑟儂送上「愛的抱抱」，讓許多球迷看得揪心。怎料，女星丁寧致敬小戴，卻脫口：「不會啦，廣告這麼多。」遭解讀帶有諷刺意味，對此，她出面道歉：「全國小戴的球迷對不起！」

丁寧日前在小戴相關報導，留言回應「不會啦，廣告這麼多」引熱議。（翻攝自臉書）

丁寧日前在小戴相關報導的留言下，對「以後大家就會忘記我了」這句話回應：「不會啦，廣告這麼多。」引發網友解讀語帶諷刺，引發爭議。對此，丁寧昨（2）日在社群發文致歉，表示看到小戴比賽完，雙手合十對觀眾敬禮，對於如此懂得感謝與謙虛的人，心裡很感動，「台灣人不可能忘記她的」，而留言引發的爭議，丁寧也向球迷致歉，表示會更小心自己的發言。

丁寧面對失言風波迅速道歉。（翻攝自臉書）

丁寧後續再發一篇文，坦言自己也曾有得獎壓力，對於小戴明知受傷，卻為了大家的期待和愛堅持出賽，「因為這個愛，她願意去面對她會輸，也不願意用逃避來假裝贏。」也坦言在小戴落敗的那瞬間，雖覺得難過且遺憾，但下1秒鐘替她鬆了口氣：「妳真的可以好好休息了。」

相關新聞：戴資穎廝殺一半！熱情男突大吼「小戴你最美」 本尊竟是百萬YTR

文末，丁寧感謝小戴幾十年為台灣體壇的付出，「我們真的很難忘記妳也不會忘記妳，更別說我們一樣會在很多廣告看到妳，讓我們懷念想起那個在球場上的小戴。」這也是她寫下「不會啦，她廣告那麼多」的真實心境，最後對全體台灣隊致謝：「中華隊，謝謝你們，有機會讓台灣被看見的你們，謝謝。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中