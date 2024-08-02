戴資穎廝殺一半！熱情男突大吼「小戴你最美」 本尊竟是百萬YTR

阿滴大喊：「小戴妳最美！」，熱情告白直播全放送。（組合照。資料照、翻攝自Threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣之光「小戴」戴資穎31日與好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）在奧運舞台捉對廝殺，負傷上陣的戴資穎最終止步女單8強，事後戴資穎在球場落淚，好友依瑟儂送上「愛的抱抱」讓許多球迷看得揪心。然而，有網友在看轉播時，聽到一名男觀眾宏亮的加油聲，後來上網PO文發問才發現，對方是百萬YouTuber阿滴。

一名男子大聲位戴姿穎加油。轉播聲音曝光引起網友詢問。（翻攝自Threads）

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戴資穎與好友依瑟儂31日在奧運舞台捉對廝殺，雙方首局的比數到15：18時，一名現場男觀眾突然興奮：「小戴妳最美！」也讓當時收看的網友上網Po文，結果意外釣出阿滴親回：「電視轉播有聽到喔」並證實自己就是那位熱情的粉絲。

阿滴大喊：「小戴妳最美！」事後承認就是他本人。（翻攝自Threads）

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事實上，阿滴近期在社群發文，這次為了拍攝巴黎奧運，沒想到機上遇到羽球和拳擊的代表選手們，讓他非常興奮，原本為了不打擾選手選擇遠遠注視即可，怎料這些國手們竟都坐在他周圍，羽球選手周天成還蝦特地走到阿滴座位旁，送他一枚代表台灣的奧運徽章，讓阿滴感到無比驚喜和感動。



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