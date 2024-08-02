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娛樂 電視

陽帆28年妻突爆料「變成小三」！自揭母女鮮肉三人行

〔記者林欣穎／台北報導〕曾菀婷主持TVBS談話節目《小姐姐請回答》，本集邀請到星二代小姐姐們分享她們的戀愛故事，其中，特別來賓星一代媽媽代表Julie將與女兒安吉現身說法，Julie突爆料自己在家中地位像小三。

Julie在節目中爆料，陽帆在家對待她與女兒的態度差很多，自己在家中像是介入他們之間的小三，因此遇到問題時，乾脆請女兒安吉去跟陽帆講。安吉也毫不避諱地分享，她常常帶Julie一起出門約會，每任小鮮肉男友手臂都會先被媽咪摸一輪。節目錄影中，安吉還特別貼心出手幫Julie遮掩「事業線」，引來曾莞婷打趣：「那是我們收視率，你幹嘛把它拿掉？」引來現場笑聲不斷，也看出母女關係的親密。

曾菀婷（右三）邀請到星二代分享她們的戀愛故事，左三起為安吉與媽媽Julie。（TVBS提供）

本集也邀請到檢場、李翊君之女王敏淳，王敏淳自曝小時候同學經常託她請爸爸檢場和通框明星們拿簽名照，甚至在自己的畢業典禮上，檢場還向全場大喊：「我給大家的簽名照，你們都有拿到嗎？」

王敏淳也提到，職場上被記者問到在演藝圈的桃花運時，旁人直接打斷說：「他不會有啦，他爸是檢場！」讓她感覺自己成了桃花絕緣體。焦恩俊之女焦曼婷則分享，爸爸焦恩俊把她當兄弟對待，在她失戀時荒謬地回應：「那你覺得需要爸爸出現，讓他消失在這個世界上嗎？」被女兒虧大俠演太多，入戲太深。

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