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金馬名導怒了！JK羅琳「國際公審」拳后林郁婷 楊雅喆譏：長得多女才是女？

「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端遭扯性別議題。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端再遭扯性別議題，連「IOC」國際奧會都發聲證明她參賽符合規定，但《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）仍發文影射其為跨性別選手。對此，金馬獎導演楊雅喆氣憤難平，痛批：「這世界好瘋狂，到底要長的（得）多麼女才是女？」

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JK羅琳。（法新社）

JK羅琳（J.K. Rowling）先於上月31日發文影射台灣選手林郁婷是跨性別選手，並質疑此情況何時方能結束，「等到有女拳擊手被殺害？」此言論引發台灣民眾不滿，紛紛灌爆她的社群平台X，就連醫師姜冠宇也痛批，此舉根本是在「國際公審」林郁婷。

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JK羅琳認定阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）是跨性別者。（歐新社）

沒想到，JK羅琳今（1日）再於X平台轉發「女性公平競賽」粉專影片，並在文中批判阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）跨性別者，認為這場比賽不是運動而是霸凌，甚至質問大眾為何能接受男人為提供娛樂而在公共場合毆打女人，「這是男人陶醉於他們對女人的權力。」

JK羅琳的言論令許多台灣民眾無法苟同，就連名導楊雅喆也看不下去，憤以JK羅琳的口吻反譏：「這世界好瘋狂，到底外表要長的（得）多麼男才是男？多麼女才是女？」並指出過去也有男性選手因睪固酮過高遭取消資格，最後被證實為天生生理激素就高，並非使用禁藥。

事實上，JK羅琳以往就曾多次發表歧視跨性別者的言論，堅決反對將「男跨女」的跨性別者視為女性，更因彼此理念不合拍，而與《哈利波特》系列電影的演員們撕破臉。

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