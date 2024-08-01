JK羅琳緊抓性別問題不放 社群再開砲「是霸凌」

JK羅琳今天再度質疑拳擊選手是跨性別選手。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）先前發文影射台灣女拳王林郁婷是跨性別選手，儘管國際奧會（IOC）已發出聲明打臉，並證明林郁婷完全符合奧運參賽資格與相關規定，但JK羅琳嘴硬不認錯就算了，竟然還加大馬力，今（1）她在社群平台分享影片，批評質疑跨性別拳擊手參賽問題。

JK羅琳轉發奧運拳擊賽事片段，質疑有跨性別選手。（翻攝自X）

今晚JK羅琳分享了阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif）與義大利選手卡里妮（Angela Carini）在巴黎奧運女子拳擊66公斤級第一輪比賽，卡里妮在開賽後46秒就宣布放棄。JK羅琳隨即抨擊哈利夫是作弊的跨性別選手，並撂下重話「這不是運動，而是霸凌」。

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「台灣拳后」林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

JK羅琳覺得看影片就知道允許跨性別選手出賽，是縱容男人在公共場合毆打女人為樂，他認為男人對權力的陶醉由此不證自明。只不過台灣行政院發言人陳世凱今天已經表示，國際奧會同意林郁婷參賽，林郁婷的性別無庸置疑，台灣挺林郁婷。另外，JK羅琳不知道是如何判斷選手性別（或跨性別），就算奧會已經表明態度都不能說服她。

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