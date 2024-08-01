麟洋配逆轉中國進8強 他被拱拿金牌特別演出

台灣羽球男子雙打組合李洋（左）與王齊麟（右）出戰巴黎奧運羽球男子雙打賽事，小組賽全勝晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨晚在巴黎奧運小組賽最後一戰，3局逆轉中國組合歐烜屹／劉雨辰，並以4連勝、分組第1晉級8強，替台灣奪牌希望相當濃厚。

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曾主持三立《上山下海過一夜》，這幾年在台灣發展成為網紅的日籍攝影作家小林賢伍，昨晚第一時間獲悉麟洋配順利晉級八強，興奮在臉書放話：「如果麟洋配拿到獎牌，小林就拍一張只穿一條內褲吃芝麻湯圓的照片。」

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爆笑的是，有粉絲急問小林賢伍：「如果拿金牌？」小林巧妙回應：「加SPECIAL（特別的）沒有。」

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李洋／王齊麟今年要挑戰衛冕，卻落入必須打5場的「死亡之組」，先前雖拿下3連勝，還是無法篤定晉級，昨晚迎戰中國，麟洋配首局打得相當艱辛，王齊麟甚至多次坐在地上回擊，賽後王齊麟坦言，首局太緊張，發揮不太理想，自嘲：「一些身體控制、發接發失誤都變回正常的王齊麟，打得很綁手綁腳，還好李洋一直給我鼓勵。」

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