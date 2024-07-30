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娛樂 最新消息

太不科學了！林熙蕾曬照片版時光膠囊 完全沒變化

林熙蕾曬出對比照，左照為2017年拍照；又照為2024年拍攝。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星林熙蕾全家返美1個月，她忍不住分享自己舊地重遊的照片，只見2017年的她和2024年的她站在同一個地方、用同一個姿勢拍照，出現不科學的現象，林熙蕾不但完全未顯老態，反而還比7年前更年輕。

林熙蕾女兒心心目前身高167公分，已經比媽媽高了。（翻攝自IG）

網友仔細查看照片中的兩個林熙蕾，從臉蛋到身材，根本找不出相異點，分不出來哪一張才是2017年版本照片，只能佩服女神基因強大，神級凍齡。女兒心心也學著媽媽在同一座電話亭拍照，這下挑戰變得很簡單，因為心心暴風成長，當年還是稚嫩小女孩的她現在已經是個大小姐，且完全繼承林熙蕾的長腿，美少女雛形漸漸明顯。

林熙蕾與老公Chris結婚13年，育有2女，12歲的心心即將迎來13歲生日，目前心心的身高已經超過167公分，比林熙蕾還高一點。

女星林熙蕾返美1個月。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

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