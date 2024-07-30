小吳道歉首露面！「現身韓免稅店」網狠酸：風波還可以業配

小吳、紀卜心飲料店日前爆出「乳源標示不清」一事。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅紀卜心、見習網美小吳聯手創立「十盛熟成奶茶專賣店」，日前卻被踢爆「乳源標示不清」，說是鮮奶茶的產品，竟然使用奶精，引發網上砲轟，兩人事後共同發出聲明道歉，但依舊難以停息網友怒火。而小吳今（29）日則透過IG上傳一段業配信用卡的影片，透露個人近況。



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透過小吳上傳的影片可見到，他與好友佩諭現身南韓首爾樂天免稅店，分享自己的購物策略之外，同時也展示一系列的隱藏優惠，以及省錢秘訣。小吳在文中熱情推薦：「來韓國怎麼能不逛樂天免稅！」並親自逛了三間心愛的店鋪，後在文末鼓勵大家，要好好把握這些優惠。

小吳29日業配影片，許多網友鼓勵加油，但還是不乏有網友開酸。（翻攝自IG）

事實上，小吳26日才發布道歉影片，他坦言，一開始就知道有奶精，對於沒第一時間說明感到抱歉，同時也對自己在未釐清狀況時，就在社群限動上倉促回覆表示歉意。事隔兩天，發布業配影片，讓許多網友留言鼓勵，望早日走出風波，但還是引起網友狠酸，「真厲害，風波上還可以發業配。」

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