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娛樂 最新消息

十盛爭議燒不停…小吳認「一開始就知道有奶精」再道歉：從沒想騙

小吳上傳片回應風波。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber小吳和紀卜心創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出「乳源標示不清」風波，讓不少消者以為他們賣的是「鮮奶茶」，引起外界撻伐，儘管事後兩人二度發表聲明，但仍無法滅火，對此，今（26）小吳正式上傳影片道歉。

小吳強調從未想要欺騙社會大眾。（翻攝自YT）

小吳首先表示之所以沒有在第一時間回應風波，是因為這間飲料店並非完全由自己和紀卜心兩人持有，需要和其他股東和同仁討論、釐清，才能夠正式公開回覆，強調絕非想要逃避或推卸責任。小吳也提到一開始就知道熟成鮮乳配方含有奶精，「我發誓，我們的初心絕對沒有想要隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

小吳表示目前門市和官網都已經改進並標示清楚，「我和卜心剛接觸飲料業，有很多不全面的地方，在這次事件上，我們都會努力學習改進」。小吳也吐露近日心聲，坦言收到不少激進的留言、私訊，導致他害怕點進任何社群，不過他仍願意接受批評與譴責，最後哽咽向一直以來支持的粉絲道歉，「對於一直以來支持我們的人，我都覺得很愧疚。很多私訊有好的、有壞的，我都看到了，你們的回覆、留言對我來說都是很珍貴的一部分，我會好好改進，把所有事情做好」。

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