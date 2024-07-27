小吳紀卜心二度道歉沒用！網紅曬對比圖轟：拗成這樣真難看

紀卜心（左）、小吳所創辦的手搖店爆出乳源標示不清爭議。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅小吳和紀卜心所創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，近期被消基會點名乳源標示不清，讓消費者誤以為他們是賣「鮮奶茶」，引起不少網友撻伐。昨（26）兩人二度發聲道歉，但仍難滅火，網紅「美到沒朋友」在臉書發文狠批「拗成這樣真的好難看」。

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小吳上傳影片道歉。（翻攝自YT）

小吳昨日上傳影片道歉，表示飲料店是由他和紀卜心及其他股東一起創辦，兩人負責的是宣傳與試喝，其他都是由專業團隊處理，並坦承早知熟成生乳內含有奶精，但絕非想欺騙社會大眾，「我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在產品標示不明這一塊，沒有寫清楚，確實是我們的疏忽，對不起。」

網紅「美到沒朋友」曬出網友做的官網修改前後對比圖。（翻攝自臉書）

對此，網紅「美到沒朋友」透過臉書發文，直言小吳、紀卜心這次風波的公關處理「我看不懂」，認為「他們一開始就是在欺騙消費者，但是又不可能承認，大家誰不知道加奶精就是為了省成本」，更在留言區曬出官網修改前後的對比圖，直批「拗成這樣真的好難看」。

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