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被控要求工讀生簽切結書「棄勞健保」 于美人現身全說了

于美人。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕于美人去年以無黨籍身分投入立委選戰敗選，而她近日被競選團隊幕僚提告未付加班費，甚至更爆出未依法替工讀生投保、還要員工簽切結書自願放棄勞健保，今年5月遭勞保局裁罰，對此，于美人稍早結束工作後在中廣樓下受訪，親自現身說明，事後也透過律師發出聲明。

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于美人表示目前已經進入法律，但如果有什麼不對的地方一定會改，「相信文明社會的正能量，我也感謝選舉期間的給予幫忙，我都是心存感激，我們是一個法治的社會，對一些事情有疑慮，如果有錯一定會改。」強調不會虧待年輕人，也澄清從未說過「現在的年輕人都這樣坐地起價嗎」，認為他們在壓力下可能也有情緒反應，但所有的語言都是針對選戰。

至於加班費的確切金額，她說都交給律師處理，「我的態度一直是不能虧待工作人員，不管結果好壞我們都是非常感謝，在過程裡面我們打過美好的仗，我沒有參選過，很多事情都沒有那麼嫺熟，如果有未盡之事宜，我們一定要勇敢的面對，這是我一貫的態度，我還是心存感謝幫助過我的人更多，團隊的工作人員也不可能只有2個，我還是非常謝謝。」

于美人透過律師發聲。（律師提供）

于美人透過律師發聲。（律師提供）

于美人透過律師發聲。（律師提供）

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