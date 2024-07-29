晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

揹85歲癌末阿公爬5層樓化療 洪暐哲圓夢開唱：希望他看得到

洪暐哲（右）和外公祖孫感情相當好。（年代娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕24歲的洪暐哲曾赴韓國練習、中國出道，因外公罹癌決定返台，在因緣際會下，嘗試戲劇演出，拍攝BL劇《免疫屏蔽》，並演唱主題曲《牛頓與蘋果》，之後為BL劇《關於未知的我們》獻唱片尾曲《怪咖》，讓原本不贊同他再接觸演藝工作的媽媽心態大為轉變，看到兒子演藝成績，相當滿意，洪暐哲說：「回台灣比較快樂，不但與外公感情更緊密，還可以跟媽媽分享工作樂趣。」

洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

洪暐哲憶及剛回台後，媽媽再度三申五令，希望他放棄演藝工作，他則因還有夢，不想放棄這多年累積的實力，才在因緣際會之下接到戲劇演出邀約，雖然不是夢想中的男團，對他而言卻是一個新的起點，重啓演藝這條路。沒有工作的日子，洪暐哲負責照顧外公，背著外公上下五層樓，到醫院化療，之後再返家，雖然辛苦，他也甘之如飴，畢竟不希望人生再有遺憾。

洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

除了演員及歌手的身份，洪暐哲今年也將推出唱跳歌曲，雖然不是以男團身份，但也終於是將唱跳夢實現，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」表演了一首《蒙娜麗莎》圈粉無數，也讓他對即將在8月18舉辦的生日演唱會更有信心。不過在練習之餘，外公身體狀況的惡化卻令他憂心不已。

洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

洪暐哲說自己飽受前庭神經炎之苦，常常在表演前都必須吃藥打針來減輕症狀，不過自己還年輕，承受的住。但阿公因為攝護腺癌未期，又高齡85歲，經不起化療副作用的痛苦，因為決定放棄標靶治療，身體狀況很不好，所以他很希望外公今年能夠親眼看到他在台上的樣子，洪暐哲說：「一路上家人對我的包容及疼愛太多了，今年的生日願望我只希望阿公可以趕快好起來。」

洪暐哲（右）和外公祖孫感情相當好。（年代娛樂提供）

洪暐哲實現唱跳夢，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」獻唱《蒙娜麗莎》圈粉無數。（年代娛樂提供）

至於演唱會的準備，洪暐哲透露，除了將演唱近20首歌曲，還準備了很多跟以往不同的表演每給粉絲一大驚喜。

洪暐哲實現唱跳夢，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」獻唱《蒙娜麗莎》圈粉無數。（年代娛樂提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中