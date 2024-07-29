揹85歲癌末阿公爬5層樓化療 洪暐哲圓夢開唱：希望他看得到

洪暐哲（右）和外公祖孫感情相當好。（年代娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕24歲的洪暐哲曾赴韓國練習、中國出道，因外公罹癌決定返台，在因緣際會下，嘗試戲劇演出，拍攝BL劇《免疫屏蔽》，並演唱主題曲《牛頓與蘋果》，之後為BL劇《關於未知的我們》獻唱片尾曲《怪咖》，讓原本不贊同他再接觸演藝工作的媽媽心態大為轉變，看到兒子演藝成績，相當滿意，洪暐哲說：「回台灣比較快樂，不但與外公感情更緊密，還可以跟媽媽分享工作樂趣。」

洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

洪暐哲憶及剛回台後，媽媽再度三申五令，希望他放棄演藝工作，他則因還有夢，不想放棄這多年累積的實力，才在因緣際會之下接到戲劇演出邀約，雖然不是夢想中的男團，對他而言卻是一個新的起點，重啓演藝這條路。沒有工作的日子，洪暐哲負責照顧外公，背著外公上下五層樓，到醫院化療，之後再返家，雖然辛苦，他也甘之如飴，畢竟不希望人生再有遺憾。

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洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

除了演員及歌手的身份，洪暐哲今年也將推出唱跳歌曲，雖然不是以男團身份，但也終於是將唱跳夢實現，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」表演了一首《蒙娜麗莎》圈粉無數，也讓他對即將在8月18舉辦的生日演唱會更有信心。不過在練習之餘，外公身體狀況的惡化卻令他憂心不已。

洪暐哲將舉辦生日演唱會。（年代娛樂提供）

洪暐哲說自己飽受前庭神經炎之苦，常常在表演前都必須吃藥打針來減輕症狀，不過自己還年輕，承受的住。但阿公因為攝護腺癌未期，又高齡85歲，經不起化療副作用的痛苦，因為決定放棄標靶治療，身體狀況很不好，所以他很希望外公今年能夠親眼看到他在台上的樣子，洪暐哲說：「一路上家人對我的包容及疼愛太多了，今年的生日願望我只希望阿公可以趕快好起來。」

洪暐哲（右）和外公祖孫感情相當好。（年代娛樂提供）

洪暐哲實現唱跳夢，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」獻唱《蒙娜麗莎》圈粉無數。（年代娛樂提供）

至於演唱會的準備，洪暐哲透露，除了將演唱近20首歌曲，還準備了很多跟以往不同的表演每給粉絲一大驚喜。

洪暐哲實現唱跳夢，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」獻唱《蒙娜麗莎》圈粉無數。（年代娛樂提供）

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