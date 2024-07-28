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娛樂 音樂

懶理「公關票」瞎事～ Energy開唱大嫂團又來了！加碼這些藝人

Energy繼續在小巨蛋開唱，依然全場爆滿。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（28）繼續在台北小巨蛋舉辦第二場「一觸即發」演唱會，現場星光雲集，包括藍心湄、威廉、吳克群、阿緯、是元介、郭靜等眾多藝人都來了。

書偉老婆謝京穎昨晚化身小粉絲開心來小巨蛋看演出，卻遭某網友酸如果是拿公關票就不要發文了，事後她解釋自己拿的是工作證，眾多網友也幫她說話，身為團員老婆來看演唱會有什麼問題，加上她坐在包廂，也不影響歌迷搶票權益，所幸酸她的網友後來也發文道歉了。而謝京穎今懶理「公關票」質疑，繼續到小巨蛋看Energy演唱會。

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另外團員談到昨晚首次站上小巨蛋開唱心情，坤達說：「我昨天晚上也是有點睡不著，跟前天睡不著有點不太一樣，那種興奮想要期待今天到來，前天是緊張，一切都還嘗試過，昨天睡不著是會一直滑歌迷拍我們（照片），我懂阿信為什麼不睡覺，演唱會完沒辦法睡，你都要看粉絲回饋。」坤達說：「今天變得比較放鬆，今天希望可以更完美做到更好。」

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牛奶則說：「昨天結束終於完成人生第一場小巨蛋演唱會，準備過程真的在體驗怎麼好好籌備一場演唱會，昨天又累又興奮，放鬆到三點，全身貼了六塊酸痛貼布。」

另外牛奶也說：「還是會把今天當成當第一場演唱會，雖然身體有點累，但意志力可以超越身體的疲累，一定帶給大家滿滿的energy，和一百分表演。」

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Toro談到：「昨天很累，是因為20多年沒有五個人一起辦演唱會了，所以用盡全力演出，希望第一天不管在演出和talking都有給觀眾滿滿感動。今天也會讓來看我們演出的觀眾，不管看秀和看talking也都能滿滿的感動。」

書偉說到自己的狀況：「演出後很亢奮，昨天有點失眠。」阿弟則說：「昨天結束後很累，但今天心情還是一樣很亢奮。」被問到如何迎接今晚第二場演出？他說：「把今天當天第一天。」

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