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林葉亭85歲失智父失聯3天 心急哭求：阿爸你去哪了啦

林葉亭85歲失智父已經走失3天。（翻攝自臉書、IG）林葉亭85歲失智父已經走失3天。（翻攝自臉書、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲女星林葉亭昨（17）於臉書發文求救，表示罹患失智症的85歲父親，在16日下午獨自離家走失，目前已經報警並展開搜索，但至今第3天仍未尋獲，林葉亭持續透過社群求助民眾的力量。

林葉亭的父親於16日下午失蹤後至今仍無消息，讓她焦急地不斷發文，希望民眾能幫忙注意，曬出爸爸走失前的身影心碎喊道，「阿爸你去哪裡了啦」、「請注意身旁有沒有這樣穿的阿公」。稍早，林葉亭也再次在臉書發文祈求爸爸趕緊回家，「已經第三天了，爸爸你趕快回來」。

林葉亭不斷發文求助。（翻攝自IG）林葉亭不斷發文求助。（翻攝自IG）

林葉亭昨日發文向網友求助，表示父親趁著家人大掃除之際，於16日下午3點半左右獨自離家，最後蹤影是在士林區至善路三段150巷附近的「內雙溪自然中心」，之後便失去蹤跡。林葉亭也告知爸爸名叫林葉增，現年85歲，身高168公分，中型身材，失蹤時身穿藍色POLO衫加長袖T恤及紫色花睡褲，家人已在士林、天母、內湖及周邊山區進行地毯式搜索。

貼文曝光後，有不少熱心民眾出門幫忙找人，也有人建議應該在父親衣服上繡上姓名、電話，以及配戴追蹤器，對此，林葉亭也表示「我們都有準備，也好幾次都因為有定位器而找回來，這次沒有戴就溜出去了。」而這也是林葉亭的父親自去年底以來第二次走失，只希望能盡快傳來好消息。

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