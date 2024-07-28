晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝京穎挺Energy開唱遭酸「拿公關票」 含淚委屈回應

〔記者李紹綾／台北報導〕Energy昨（27日）在台北小巨蛋開唱，「大嫂團」之一的謝京穎在社群分享發朝聖文，結果卻被狠嗆：「拿公關票入場嗎？如果是拿公關票的話就不要發文了避免爭議，因為很多人都搶不到。」

謝京穎到場力挺Energy演唱會。（翻攝自臉書）

謝京穎發文直呼：「今晚是小粉絲。」她身穿Energy周邊T恤，站在包廂區的看台，並對鏡頭回眸甜笑，沒想到卻遭酸民嗆聲，她連忙澄清，「我是拿工作人員的證件」，文末還附上3個含淚扁嘴的表情符號，對於被誤會感到委屈。

Energy開唱，Mei坐包廂力挺老公阿弟。（翻攝自臉書臉書）

Energy開唱，「大嫂團」力挺，阿弟老婆Mei及書偉老婆謝京穎坐包廂，坤達老婆柯佳嬿則送上花籃，並署名「期間限定迷妹」，對於謝京穎被嗆一事，多數網友覺得PO文並無不妥之處，「張太太進場看不是很正常嗎」、「包廂區要搶什麼票」、「人家是家屬有專屬的包廂，誰能搶什麼啦」、「其實他們坐的位置根本就不會售票，有些演唱會都有一區給藝人朋友」，也有人向嗆聲網友說：「自己買不到票要加油，酸家屬拿公關票真有事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中