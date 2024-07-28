謝京穎挺Energy開唱遭酸「拿公關票」 含淚委屈回應

〔記者李紹綾／台北報導〕Energy昨（27日）在台北小巨蛋開唱，「大嫂團」之一的謝京穎在社群分享發朝聖文，結果卻被狠嗆：「拿公關票入場嗎？如果是拿公關票的話就不要發文了避免爭議，因為很多人都搶不到。」

謝京穎到場力挺Energy演唱會。（翻攝自臉書）

謝京穎發文直呼：「今晚是小粉絲。」她身穿Energy周邊T恤，站在包廂區的看台，並對鏡頭回眸甜笑，沒想到卻遭酸民嗆聲，她連忙澄清，「我是拿工作人員的證件」，文末還附上3個含淚扁嘴的表情符號，對於被誤會感到委屈。

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Energy開唱，Mei坐包廂力挺老公阿弟。（翻攝自臉書臉書）

Energy開唱，「大嫂團」力挺，阿弟老婆Mei及書偉老婆謝京穎坐包廂，坤達老婆柯佳嬿則送上花籃，並署名「期間限定迷妹」，對於謝京穎被嗆一事，多數網友覺得PO文並無不妥之處，「張太太進場看不是很正常嗎」、「包廂區要搶什麼票」、「人家是家屬有專屬的包廂，誰能搶什麼啦」、「其實他們坐的位置根本就不會售票，有些演唱會都有一區給藝人朋友」，也有人向嗆聲網友說：「自己買不到票要加油，酸家屬拿公關票真有事」。

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