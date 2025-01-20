美女主播報一半突昏厥！遭疑是「性朝貢受害者」哽咽發聲

小室瑛莉子去年11月在節目中播報到一半突然昏厥，所幸身旁的主持人谷原章介及時攙扶。（翻攝自IG、X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美女主播小室瑛莉子去年11月時，發生播報到一半突然暈厥的情況，如今電視台爆發女主播性朝貢醜聞，而當時她在播報的新聞，正好是男星松本人志涉性侵官司撤告的消息，被外界揣測可能是「受害者」引起討論。

小室瑛莉子去年11月發生播報到一半突然昏倒，所幸一旁的主持人谷原章介出手攙扶，事後送醫診斷出是貧血導致，身體並無大礙。如今這段畫面再次掀起討論，有網友發現當時節目正在報導松本人志涉性侵醜聞的消息，因此引發揣測是否與松本人志及中居正廣陷入的性醜聞有關。小室瑛莉子曾在中居正廣、松本人志的節目中擔任助理主持人，且曾因身體不適休養過一段時間，再次回歸時外型大幅轉變，不僅將一頭長髮剪去，也鮮少再穿裙裝。

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對此，小室瑛莉子在今（20）早播報新聞時，提到自己看見網路上有許多毫無根據的揣測，坦言「每天都感到非常不甘心」，認為自己有機會能在這樣的場合表達想法，但有些同事並沒有這樣的機會，「為了不讓這些人感到無助和不甘，我希望公司能夠徹底改變。」發言過程中，她的聲音也因為激動情緒而哽咽顫抖。

小室瑛莉子強調，「作為一名關心電視台未來的員工，我希望公司能認真應對這次事件」，認為公司如確實有不當之處，必須徹底清除，作為新聞媒體，才能以負責任的態度向民眾傳遞資訊。

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