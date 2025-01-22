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祖雄為省錢「全家搭經濟艙」 佳娜爆氣噴：沒錢還讓我懷孕

佳娜爆氣噴祖雄。（中天提供）佳娜爆氣噴祖雄。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後育有一女，她近日上《同學來了》「不可思議有這麼一天，女人的日常舉動，男人眼裡很拜金」主題，抱怨與老公出國只能搭經濟艙，也說婚後兩人常常為金錢吵架，更爆氣噴祖雄說：「沒錢為什麼讓我懷孕！」

佳娜抱怨婚後出去玩都很克難，「我們要飛歐洲，我有『提醒他』我從來沒搭過經濟艙，他說好，結果一上飛機，我發現在最後面，我那時候懷孕，坐到腳都麻痺了，我在那邊哭，回來的時候才變成我坐商務艙，他坐經濟艙。」在場來賓聽了一面倒地力挺佳娜，認為她身材高挑又有孕在身，坐商務艙會比較合適。

祖雄為省錢讓老婆搭經濟艙。（中天提供）祖雄為省錢讓老婆搭經濟艙。（中天提供）

祖雄則解釋，「因為她說沒搭過經濟艙，我才想說讓她試試看，而且她懷孕，空姐讓我們坐4個人的位置，所以她是可以躺的，不過我還是有一直跟她溝通，因為過年我們要回馬來西亞，她也一直說要搭商務艙，我就說『妳可不可以給豪華經濟艙一個機會』？」即便祖雄不斷強調自己所做的一切都是為了家，但佳娜不僅不領情，還語出驚人表示：「我懷你的小孩，你沒錢為什麼要讓我懷孕？」

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