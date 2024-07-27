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娛樂 音樂

忍不住了！Toro淚灑小巨蛋自爆不想唱一首歌 阿弟一句話暖爆

唱到《我們》時，Toro忍不住淚灑小巨蛋（左二）。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕等待22年，Energy今（27）晚首次站上台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，唱到《我們》時，Toro終於忍不住哭了，因為當年他曾選擇離團，這首歌他並沒有參與，帶著自責的心情，他百感交集，但阿弟的一番話安慰了他。

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Toro曾經離開Energy。（記者陳奕全攝）

Toro談到：「選歌的時候我說不想唱這首歌，那時練這首歌的時候，團員問我唱哪邊？我說當年我沒有唱。」因為當時Toro已經離團，接著他說：「我很謝謝阿弟。」阿弟則解釋：「我說這首歌詞是我們自己寫的，但我們作詞人寫的是Energy，就包括你，所以你不需要介意，我們終於一起唱了。」團員也拿出衛生紙讓Toro拭淚。

另外演唱《分合》之前，Energy邀請全場歌迷大合唱，因為這首歌最能代表他們在歷經分分合合之後的心情。

Energy演唱《分合》。（記者陳奕全攝）

今晚包括牛奶家人、書偉老婆謝京穎，還有阿弟老婆Mei都有到場欣賞，坤達老婆柯佳嬿雖未現身，但有送花，也提前到場看過總彩排。

牛奶家人、書偉老婆謝京穎，還有阿弟老婆Mei都有到場欣賞演唱會。（記者陳奕全攝）

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