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娛樂 音樂

Energy首次攻蛋失控了！書偉才新婚就「變心」 挨轟公器私用自肥

Energy演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（27）晚首次站上台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，門票完售，歌迷從一開始就充滿熱情，頻頻尖叫，團員興奮說：「這該不是憋了22年的叫聲吧？」幾位團員都太開心太失控了，因此不忘彼此提醒：「歌迷失控可以，我們要冷靜。」

Energy演唱會。（記者陳奕全攝）

一連獻唱《Come On》、《Here I Am》等歌曲，牛奶說：「超級開心，在小巨蛋辦我們的演唱會，是我們的主場。」書偉也說：「大家真的很有元氣，我想拿下耳機聽尖叫聲，20幾年沒和大家見面，我有個願望很想大家幫我實現。」他要求全場上萬歌迷喊出「書偉我愛你！」聽到歌迷這樣喊，他大喊「爽！」其他團員則轟他：「公器私用，太自肥了！」

Energy演唱會，書偉。（記者陳奕全攝）

書偉又說自己有第二個願望，他對全場說：「我也愛你們，終於可以說了！」不過書偉上個月才和老婆謝京穎舉辦婚禮，其他團員問他這樣OK嗎？書偉說：「我老婆在包廂，放我假，她說今天放我假。」於是他對著台下歌迷大喊：「讓我當你們老公！」

Energy演唱會，坤達。（記者陳奕全攝）

坤達今天其中一套造型穿背心露手臂肌肉，給歌迷福利，他說：「我們隔了22年終於站上小巨蛋，今天心情很爽！」Toro則說：「為了彌補青春遺憾，今天不管哪時期的歌，我們都會人唱5個人唱給你們聽。」

Energy演唱會，阿弟。（記者陳奕全攝）

演出中阿弟耳機一度出問題，聽不到音樂聲音，因此他請其他團員先幫他唱，另外演唱《某年某月某一天》，Energy站上懸空6公尺的「Energy電流光柱」，這讓原本有懼高症的書偉有點緊張，演出前得知有此機關時，住在25樓的他每天都透過窗外往下俯瞰，克服自己的懼高症。

Energy團員們站上懸空6公尺的「Energy電流光柱」。（記者陳奕全攝）

今晚團員關心書偉還好嗎？他說：「我臉色看起來很蒼白嗎？」接著說：「其實我復出之後體質變了，不怕高，還變得更帥了。」其他團員吐槽他：「變得會騙自己了！」

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