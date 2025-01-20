楊千霈離婚早有徵兆？ 遭前夫抱怨內幕曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊千霈去年傳出婚變，她當時稱，現階段與丈夫洪家傑各自拚事業，才會分隔台北、桃園兩地。昨（19日）兩人共同發聲明，證實已於去年和平結束8年的婚姻關係。然而，這段感情的破裂似乎早有跡象，她曾登上節目表示，婚前自己是被捧在手心上，「婚後變得很不一樣」，她也自爆，自己喜歡素顏，因此經常遭洪家傑抱怨。

楊千霈（左）、洪家傑。（資料照）

楊千霈過去與紡織業二代洪家傑相識半年、交往19天便決定結婚，去年10月被爆夫妻經常起爭執，她更從桃園夫家搬回北市萬華娘家住，主因是教養問題及價值觀歧異，她當時以「一切很正常」否認婚姻亮紅燈。

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楊千霈19日與洪家傑宣布離婚，並稱就算沒了婚姻關係，仍是彼此的家人與好友，未來將共同守護家人的幸福與成長，兩人不願離婚一事影響到家人，懇請外界給予雙方家人空間及隱私，強調「此聲明後不再對外發表相關言論，由衷感謝各位的理解與關心。」進一步詢問楊千霈，她表示，「目前雙方各自安好，一切如同聲明所說，對此將不再回應，也希望給予雙方家人空間。」

隨著離婚消息曝光，楊千霈日前登上節目《同學來了》的片段也遭挖出。她透露，結婚前，都是被照顧得好好的，無論是朋友、職場、同學還是家人，都把自己捧在手掌心，不過，她強調，自己不是只會享受的女生，也懂得付出，「但是婚後真的變得很不一樣」。

楊千霈也提到，自己因為經常素顏，不會特別使用化妝品，常常被老公抱怨，「妳可不可以出門時打扮一下，家裡那麼多衣服，衣櫃都是妳的東西」。

此外，楊千霈指出，婚姻期間，一年只有一頓大餐就是她的生日，因為要照顧家人、夫家兩頭忙，其他都是在家吃，不然就是家裡樓下的黑白切，就連情人節也都是要照顧小孩。這讓同場來賓楊皓如忍不住說，「我覺得男生有點誤會了，其實我覺得我們在乎的是心意。」

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