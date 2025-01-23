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娛樂 電視

劉寶傑不幹了！離開主持18年《關鍵時刻》 電視台證實曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》長達18年，如今卻傳出劉寶傑不幹了，據悉他已退出電視台內部核心Line群組，其請辭原因則與收視輸三立同時段的李正皓《新台派上線》、遭電視台高層指責有關，對此，電視台稍早做出回應。

東森新聞台節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑傳請辭。（資料照，東森提供）東森新聞台節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑傳請辭。（資料照，東森提供）

東森電視回應表示，感謝各界媒體朋友的關心。今年是《關鍵時刻》主持人劉寶傑進入東森工作滿20年，前兩年便已規劃在合約期滿後暫時休息。「目前劉寶傑正在休年假，將於年後暫別螢幕。東森由衷感謝觀眾朋友多年來的支持，也祝福劉寶傑未來一切順利。」

61歲劉寶傑在媒體業深耕多年，他最愛在《關鍵時刻》撂口頭禪「真的假的！」給觀眾留下深刻印象，去年5月他還被中國國台辦列入懲戒黑名單，而當時他在節目中一句，「因為你在兩岸問題上面，你在台獨問題上面，你在意識形態上面，你跟中國唱反調」，在網路引起討論，被無數網友們瘋狂二創、一度掀起「寶傑挑戰」熱潮。

2023年他曾在王偉忠節目中坦言是工作狂，小孩都要30歲了，全家都還沒出國旅遊過，也曾提到2000年胸椎開刀切除腫瘤後右腳無力，腳掌無法離地10公分，過斑馬線看到黃燈亮起，就不敢跑，這些年他則固定做重訓，身體狀況才逐漸好轉。

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