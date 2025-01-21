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娛樂 最新消息

藍委刪預算惹怒影視圈！「15位藝人公開發聲」名單一次看

國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈。（資料照，記者田裕華攝）國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈。（資料照，記者田裕華攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，還酸影視從業人員是「要飯的」、「台灣影視產業想進軍國際市場，除非太陽從西邊升起」，儘管後來改刪1%，仍引爆影視圈怒火。近期許多藝人紛紛發文表態，強調文化產業重要性。

1：李杏

公視預算案爭議爆發後，陳沂在社群逆風發問「大家有在看公視嗎？我自己是完全沒有啦！」表示如果自己是能拿到政府補助的當事人，也會跳出來抗議，「反正我也拿不到補助，而且補助的不都是我繳的稅嘛！砍了能讓我少繳點稅嗎？」直呼自己真的不需要公視。對此，李杏截圖陳沂對話嗆：「你沒在看東西就不重要是嗎？」

陳沂（右）質疑公視存在，李杏（左）截圖發聲。（翻攝自臉書）陳沂（右）質疑公視存在，李杏（左）截圖發聲。（翻攝自臉書）

２：陳珮騏

陳珮騏在社群發文聲援公視，並發自內心地說「民主真的不是一朝一夕一蹴即成，享受民主已成如呼吸般習慣，不要等失去了才悔不當初」，並強調：「公視在戲劇上幫助了很多文化人的創作，是台灣非常少數能海納百川的戲劇平台之一，他們重視戲劇品質遠超過收益。」

陳珮騏。（翻攝自IG）陳珮騏。（翻攝自IG）

３：凱莉

《百靈果News》主持人凱莉過去曾主持公視《主題之夜Show》，她直言「是我跟電視台合作最開心的一段時間」，也強調這樣的節目，「我覺得很重要。I’m so proud of being part of it.」

凱莉。（資料照，卡米地喜劇俱樂部提供）凱莉。（資料照，卡米地喜劇俱樂部提供）

４：曾國城

曾國城長年主持公視益智節目《一字千金》，近期被問到藍委擬砍公視預算，他表示沒錢就不好做節目，還說《一字千金》做一集賠一集，扣掉成本根本沒賺錢，「如果再砍預算就沒辦法做。」

曾國城出席三立尾牙，對於藍委刪公視預算一事表明個人態度。（三立提供）曾國城出席三立尾牙，對於藍委刪公視預算一事表明個人態度。（三立提供）

５：?te壞特

曾獲得金曲獎最佳新人獎的女歌手「?te壞特」在臉書不滿發聲，「看到立法委員以這樣荒謬的原因提案凍結預算，覺得很難過」，強調藝術應該是政府要花更大的心力支持的，藝術雖然不是日常的必需品，但會影響人的心靈，「文化，是代表社會的樣貌，請委員們深思」。

黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（資料照，記者王文麟攝）黃健豪提案凍結文化部「流行音樂產業輔導」2千萬預算，?te壞特在臉書不滿發聲。（資料照，記者王文麟攝）

６：柯震東

有網友在Threads上分享自己過去愛看的台劇，包括《通靈少女》、《痞子英雄》、《天橋上的魔術師》、《一把青》、《危險心靈》、《火神的眼淚》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《我們與惡的距離》等，釣出柯震東留言貼出一張細數公視好劇的圖片，顯示公視為台劇奠定下的充足能量。

柯震東聲援公視預算遭刪的話題。（翻攝自Threads）柯震東聲援公視預算遭刪的話題。（翻攝自Threads）

７：炎亞綸

炎亞綸在社群回應公視小編詢問的「公視存在的1000個理由」，他說：「公視當然需要支持，但也有很多需要修正的地方，一邊修正一邊贏取更多認同。」

炎亞綸。（資料照；記者陳奕全攝）炎亞綸。（資料照；記者陳奕全攝）

８：鍾瑶

鍾瑶演過多部公視戲劇，包含《國際橋牌社外傳：和平歸來》、《死神少女》等，對於公視預算可能被砍光，她說：「文化藝術美感需要從生活中培植，怎麼能不重視呢？」

鍾瑶。（資料照，三立提供）鍾瑶。（資料照，三立提供）

９：趙自強（水果奶奶）

有網友擔心公視長壽角色「水果奶奶」會失業，他表示台灣親子節目起步相對晚，很多國家已經超前十多年，經費也比台灣多，製作費更超過100倍，「我們好珍惜的預算是別的國家投入的百分之一不到」

水果奶奶。（資料照，記者王文麟攝）水果奶奶。（資料照，記者王文麟攝）

１０：楊大正

樂團「滅火器」主唱楊大正認為《聽海湧》是好作品，直呼「（刪預算）不能接受啦」，嚴肅表示：「希望決定預算的人三思而後行，這些預算對影視發展很重要。」希望立委們高抬貴手，「影視從業人員都認真又努力付出，整個社會若有多一點善意，讓大家彼此交流，影視作品就會慢慢進步。」

楊大正希望立委高抬貴手通過預算。（記者陳奕全攝）楊大正希望立委高抬貴手通過預算。（記者陳奕全攝）

１１：于美人

于美人提到電視產業一直以來都相當辛苦，尤其這幾年收看電視的觀眾漸少，「如果按原本的經營概念肯定是辛苦的，但各電視台都是在做改變，危機就是轉機」，而針對公視被刪預算，她則心有戚戚焉表示：「需要謹慎思考，國家偉大不一定是靠建設，還需要靠文化產業。」

于美人。（記者胡舜翔攝）于美人。（記者胡舜翔攝）

１２：楊雅喆

《天橋上的魔術師》編導楊雅喆在社群平換上網友製作的「罷免救台灣」封面圖，並分享國民黨團刪減預算的提案，「拍片仔，輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好，你呢？若要轉貼，也順便附上懶人包連結，方便大家列印自己選區的連署書，感謝！」疾呼全民關注相關議題。

楊雅喆發聲罷免救台灣。（翻攝自臉書）楊雅喆發聲罷免救台灣。（翻攝自臉書）

１３：林雨宣

林雨宣在臉書轉發導演楊力州、楊雅喆的評論發聲，不料釣出網友抨擊，「被青鳥牽著鼻子走」，她隨即反擊「被背骨仔、前科犯牽著走也沒有比較好」，還有人說，「果然民進黨無所不在」，她則回應「共產黨也是」。

林雨宣。（資料照）林雨宣。（資料照）

１４：柯大堡

曾榮獲金鐘最佳生活風格節目主持人的柯大堡，在社群發聲批評濫刪預算的立委，「至此為止的時期，好多在商業上獲得巨大成就的公司、作品，甚至跨時代的新產品都經歷過，如果沒有這個時期伸出手的『天使投資者』，那什麼都不會發生。金融經濟上的常識觀念，放在今天吵翻天的補助預算議題上，怎麼好多居高位的掌權者，甚至立委，突然都只剩幼稚園程度？」

柯大堡質疑濫刪預算的立委只剩「幼稚園程度」。（資料照）柯大堡質疑濫刪預算的立委只剩「幼稚園程度」。（資料照）

１５：呱吉

網紅呱吉認為預算一定可以砍，討論也一定有空間，不過他也說：「至少我很確定我不贊成全面刪除公視預算，這種洩憤式的監督政府方式，只會毀滅我們的文化而已。」

呱吉。（翻攝自臉書）呱吉。（翻攝自臉書）

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