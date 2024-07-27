炎亞綸將赴台東擔任一日店長 縣府：樂見他能積極重返大眾焦點

炎亞綸。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕藝人炎亞綸即將來台東為自己的電商產品代言，並在30日擔任一日店長，其「火火選物」與台東知名伴手禮品牌「青澤」，聯手推出中秋限定厚蛋捲禮盒，而炎日前才與網友槓上，這也將會是炎在判決定讞後首次露面。其公關表示，炎近來仍積極保持工作並進行公益活動。

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炎亞綸先前捲入拍攝未成年私密片案件，本月初士林地院宣判，考量他與被害人達成和解，最終獲判緩刑3年，其又在24日颱風夜於Threads揭露2名前任，分別會「虐待小動物」、「以身體交換好處和金錢的習慣」，直言自己的原罪就是年紀較長，有世俗所說的社會地位，「因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態。」今又傳出將來台東代言一事，似乎積極重返公眾焦點之味。

2023年6月底，當時也是台東熱氣球活動期間，台東縣政府原訂邀請炎亞綸於當年8月壓軸演出熱氣球閉幕光雕音樂會，但他當時卻捲入MeToo風波，縣府以「基於熱氣球活動配合演出的藝人都必須具備健康形象」為由，因此決定取消對炎亞綸的邀請。

台東廠商為其品牌代工，台東縣府方面則低調回應「樂見他能積極重返大眾焦點，期望他能有更好表現」。炎公關表示，炎仍於舞台劇、電商和公益活動中忙碌，只是較未活躍於螢光幕前而已，目前狀況十分不錯。

而這次炎的「火火選物」則是推出厚蛋捲「JUMBO ROLL無限冒險禮盒」4種口味，包裝則是以熱氣球為主視覺，主打中秋節市場。屆時會到台東擔任一日店長，而其詳細行程仍在安排中。

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