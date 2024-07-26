晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

炎亞綸獲緩刑！揭和解耀樂「成功關鍵」 親出馬回擊質疑

炎亞綸（左）與耀樂成功和解。（本報合成，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸（本名吳秉孺）持未成年私密影片緩刑定讞，他24日颱風夜突在Threads揭露2名前任分別會「虐待小動物」、「以身體交換好處和金錢」，更直言自己的原罪是年紀較長，有世俗定義的社會地位，因此長期處在啞巴吃黃蓮的狀態。針對部分網友不了解案情、官司原委卻公開妄下定論，炎亞綸也逐一說清楚、講明白，並透露與告訴人和解的「成功關鍵」

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控交往期間拍下性愛影像，檢方依兒童及少年性剝削防制條例中「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」共兩罪起訴。士林地院5月30日開庭審結，因雙方已協議和解，和解內容雙方約定不公開，判決炎亞綸7月徒刑得易科罰金，緩刑3年。

不過，仍有許多網友對官司、案情、法條不理解，卻在社群平台公開妄下定論，這讓炎亞綸不再忍受並逐一回應。針對網友A表示：「你要嘛有話一次說一說，不要該講時不講，後面再來說自己委屈。」更砲轟此舉是馬後砲。炎亞綸則回覆：「合意交往跟性關係都是合法的喔，懂嗎？什麼時候該講是我來決定的不是你。」

網友B則針對炎亞綸的官司提出己見，擷取他人的留言內容提及：「這位替性侵害青少年嫌疑人，『十大傑出青年』的炎亞綸大喊加油的，是台灣的知名基進女性主義者代表之一」、「甚至對性侵犯未成年少年的人講加油。」對此，炎亞綸也親自回應：「你要確定用『性侵』兩個字，我在這裡鄭重強調『強制性行為』連起訴都沒有，10分鐘內不刪文，我一定提告。」

沒想到，網友C更發文直指炎亞綸將影片外流，對此炎亞綸也不甘示弱回擊：「先跟你說，我並沒有外流，這是法院的認証。勸刪，否則提告。」此外，炎亞綸也透露與告訴人和解的關鍵原因，「之所以能達成和解，就是因為大家都看了我提交的證據，法院才允許我跟告訴人和解，也因為告訴人看了證據才願意跟我和解，懂嗎？」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中