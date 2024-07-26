炎亞綸獲緩刑！揭和解耀樂「成功關鍵」 親出馬回擊質疑

炎亞綸（左）與耀樂成功和解。（本報合成，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸（本名吳秉孺）持未成年私密影片緩刑定讞，他24日颱風夜突在Threads揭露2名前任分別會「虐待小動物」、「以身體交換好處和金錢」，更直言自己的原罪是年紀較長，有世俗定義的社會地位，因此長期處在啞巴吃黃蓮的狀態。針對部分網友不了解案情、官司原委卻公開妄下定論，炎亞綸也逐一說清楚、講明白，並透露與告訴人和解的「成功關鍵」。

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控交往期間拍下性愛影像，檢方依兒童及少年性剝削防制條例中「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」共兩罪起訴。士林地院5月30日開庭審結，因雙方已協議和解，和解內容雙方約定不公開，判決炎亞綸7月徒刑得易科罰金，緩刑3年。

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不過，仍有許多網友對官司、案情、法條不理解，卻在社群平台公開妄下定論，這讓炎亞綸不再忍受並逐一回應。針對網友A表示：「你要嘛有話一次說一說，不要該講時不講，後面再來說自己委屈。」更砲轟此舉是馬後砲。炎亞綸則回覆：「合意交往跟性關係都是合法的喔，懂嗎？什麼時候該講是我來決定的不是你。」

網友B則針對炎亞綸的官司提出己見，擷取他人的留言內容提及：「這位替性侵害青少年嫌疑人，『十大傑出青年』的炎亞綸大喊加油的，是台灣的知名基進女性主義者代表之一」、「甚至對性侵犯未成年少年的人講加油。」對此，炎亞綸也親自回應：「你要確定用『性侵』兩個字，我在這裡鄭重強調『強制性行為』連起訴都沒有，10分鐘內不刪文，我一定提告。」

沒想到，網友C更發文直指炎亞綸將影片外流，對此炎亞綸也不甘示弱回擊：「先跟你說，我並沒有外流，這是法院的認証。勸刪，否則提告。」此外，炎亞綸也透露與告訴人和解的關鍵原因，「之所以能達成和解，就是因為大家都看了我提交的證據，法院才允許我跟告訴人和解，也因為告訴人看了證據才願意跟我和解，懂嗎？」

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