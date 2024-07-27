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娛樂 最新消息

時隔28年！席琳狄翁巴黎奧運開金口...全場激動落淚

席琳狄翁登2024年巴黎奧運開幕式獻唱。（翻攝自X，路透社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024巴黎奧運開幕典禮在台灣時間今（27）日凌晨時分登場，56歲美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）登台獻唱，歌聲感動全場，連主持人凱莉克萊森（Kelly Clarkson）都忍不住落淚，這也是她繼1996年後再度登奧運舞台。

席琳狄翁的歌聲感動全場，這也是她繼1996年後再度登奧運舞台。（翻攝自X）

席琳狄翁自2022年罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」，曾以紀錄片形式公開與病魔抗爭的過程，如今能順利登台讓全場觀眾都相當激動，主持人凱莉克萊森也忍不住落淚：「我真的說不出話來，那些不知道她的故事和她身體上經歷過什麼的人，她克服了如此多的困難，能有這樣的時刻，真的很了不起」。

據悉，席琳狄翁將不會獲得演出費。（翻攝自X）

而據傳聞，席琳狄翁在奧運開幕式獻唱的酬勞高達200萬美金（約新台幣6541萬元），不過綜合外媒報導，奧運官方回應，2024年巴黎奧運開幕式的表演者將不會獲得演出費，他們答應表演，反映了他們希望成為法國和體育界歷史性事件中的願望」。


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