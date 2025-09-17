晴時多雲

娛樂 最新消息

夢幻聯動！阿部寬×賈靜雯×林柏宏《燭線危機》國際首映登高雄

〔記者許世穎／台北報導〕2025高雄電影節昨（16）日公布本屆「臺灣越界」4部強片，包括：網羅阿部寬、賈靜雯、林柏宏及矚目新星湯詠絮的《燭線危機》；《德布西森林》旅法導演郭承衢新作《明日的過客》；捕捉臺北與紐約兩地城市脈動的《另一個國度》，以及樂團「大象體操」世界巡迴幕後故事《大象體操：比夢境更真實》紀錄長片。

網羅阿部寬、賈靜雯、林柏宏等人演出的《燭線危機》將在高雄電影節首映。（高雄電影節提供）網羅阿部寬、賈靜雯、林柏宏等人演出的《燭線危機》將在高雄電影節首映。（高雄電影節提供）

《燭線危機》則編自被譽為外匯市場教科書的小說《即刻止損》（損切り），是時尚圈轉戰影壇的新銳導演米倉強太首部長片，將於雄影國際首映。由灣、日本合製，跨越4國6座城市拍攝，集結臺日影帝后超強卡司，由阿部寬領軍，夢幻聯動賈靜雯、林柏宏以及矚目新星湯詠絮，共演為了金錢鋌而走險的逐富者。金山銀山究竟如夢幻泡影，或一元一天堂，遊走於犯罪與慾望邊緣，不到收盤，不見真章！

《明日的過客》是《德布西森林》旅法導演郭承衢，睽違多年返回臺灣自編自導，以恣意奔放、靈光閃現的鏡頭，捕捉一夜臺北的情動眷戀。曾獲金鐘獎肯定及被多次提名的實力派演員陳妤、侯彥西，攜手新星郭子豪與毛祁芸，深刻詮釋彼此心底的糾結不捨，以及釋懷的赤裸坦承。

《明日的過客》以恣意奔放、靈光閃現的鏡頭，捕捉一夜臺北的情動眷戀。（高雄電影節提供）《明日的過客》以恣意奔放、靈光閃現的鏡頭，捕捉一夜臺北的情動眷戀。（高雄電影節提供）

曾以《未完成電影》角逐高雄電影節國際短片競賽的新銳導演林奕彊，帶回首部劇情長作《另一個國度》，以黑白影像的詩意鏡頭、游擊式獨立製作風格，捕捉在臺北與紐約兩地之間的城市印象與光影。透過細膩內斂的情感釋放，呈現一段關於記憶、失落與重新連結的旅程。曾在港片《凌凌漆大戰金鎗客》與《賭神2》中留下深刻印象的黃錦江，本次再度登場，展現他歷練醇厚的表演韻味；而入圍第60屆金鐘獎迷你劇集女主角的韓寧，則在片中化身為關鍵驚喜角色。

《大象體操：比夢境更真實》紀錄長片，把焦點放在樂團「大象體操」的幕後現場。影片記錄吉他手張凱翔與貝斯手張凱婷在兄妹與搭檔身分間的掙扎，鼓手涂嘉欽則在離開另一組樂團的抉擇中奮力拚搏。世界巡迴前夕，樂團一度面臨解散危機，卻也在挑戰中找到新的出路。他們如何以小眾曲風吸引全球樂迷？又如何在世界舞台介紹臺灣？這段真實而動人的音樂旅程，將在大銀幕上留下迴響。

此外，「特別放映」則是由知名設計、動畫及跨界導演蘇文聖執導，台灣首部以動物園為背景的職人劇《動物園：第1-2集》，該片獲得「高雄劇」投資，歷時4年籌備，集結《惡女》實力派女星邵雨薇、台北電影獎影帝王柏傑與金馬獎提名男星李淳共演，將於雄影世界首映。

王柏傑（左）與李淳共演《動物園》。（高雄電影節提供）王柏傑（左）與李淳共演《動物園》。（高雄電影節提供）

《動物園》於高雄壽山動物園與周邊區域實地取景，帶領觀眾走進動物園後場的日常，呈現飼育員與動物之間鮮為人知的互動樣貌，隨著在犀牛糞便池中逐漸升溫的情愫，故事更與水泥叢林外的意外旅程交錯映照，細膩描繪人與動物、人與人之間的溫柔羈絆，共譜一段浪漫療癒的動物園故事。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

body

