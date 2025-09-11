陳漢典結婚嚇壞《康熙》前輩 小S不改毒舌、蔡康永認證1件事

陳漢典（中）曾在小S（左）和蔡康永（右）主持《康熙來了》擔任助理主持人。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典攜手主持《綜藝大熱門》12年，今（11日）雙雙無預警在社群拋出結婚喜訊，瞬間引爆全網熱議。消息一出，不少圈內好友也紛紛獻上祝福，其中最具代表性的，莫過於與陳漢典淵源深厚的《康熙來了》主持人蔡康永與小S。

蔡康永透露，其實陳漢典事前就已告訴他，「要不然我應該會以為是新節目的宣傳方式，哈哈哈！」他真心替對方開心，認為漢典與Lulu一定能組成「充滿歡笑的小家庭」，並感嘆陳漢典真的長大了。而向來毒舌又直白的小S則笑說：「終於有人願意陪伴漢典了！不然每次想到他一個人回家的疲累背影，都覺得很可憐。」兩位大咖的祝福，也讓這場世紀彩蛋婚訊更添溫度。

請繼續往下閱讀...

對於這樁喜事，吳宗憲稍早也幽默回應，爆料兩人早就先行告知：「前天就要跟我講，視訊跟我講，昨天跟我講，你一定要車停下來我在跟你說，第一次錄完影，他買新房子，竟然沒有邀我去，我就覺得怪怪的，沒想到真的成真，包兩百萬不一定，但一定不會少。」

