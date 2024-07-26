高虹安涉貪被判刑！雞排妹狠酸郭台銘：栽培多年一場空

雞排妹（左）在社群狠酸高虹安涉貪案一事。（合成照，翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理加班費46萬餘元案，台北地院審理今（26）日上午宣判，高虹安被依《貪污治罪條例》之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。對此，「雞排妹」鄭家純發文表示，鴻海集團創辦人郭台銘心情應該也很差，栽培多年一場空。

北院今天上午針對高虹安涉貪案宣判，判刑7年4月，可上訴。（本報合成）

雞排妹稍早在社群上發文，表示她要用過去曾有周刊爆料「高虹安以前在鴻海年薪一千萬，貪46萬幹嘛！」的新聞送給小草彈藥。並狠酸：「郭台銘心情應該也很差，栽培多年一場空，從把高虹安捧上去當選新竹市長時的風光，再到今天看到判決內容，應該X到不行、快吐血。」

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對此，吸引許多網友回覆，「其實我也很納悶年薪1000萬貪46萬幹嘛？」、「那是一種病，心術不正的貪污病！」、「年薪千萬為什麼要來當市長？」

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