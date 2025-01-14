陳奕迅取消泰國演唱會 疑詐騙園區計畫外洩

陳奕迅原定2月在泰國曼谷IMPACT ARENA開唱，10日火速宣布取消。（翻攝自陳奕迅臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人王星近期遭誘騙遠赴泰國拍戲，竟爆出被載往緬甸最黑園區當豬仔疑遭脅迫，金曲歌王陳奕迅原定2月在泰國曼谷IMPACT ARENA開唱，10日火速宣布取消演唱會，其中爆出驚人內幕。

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據了解，王星在泰國意外被騙到緬甸園區，甚至被剃光頭，消息迅速在網上傳開，也引起泰國警方關注，最新爆料顯示，泰國當地瘋傳多張聊天對話截圖，疑似詐騙集團高層制訂滲透陳奕迅粉絲作戰計劃，鎖定前往泰國觀賞陳奕迅演唱會的歌迷，也成為犯案鎖定目標。

王星近期遭誘騙遠赴泰國拍戲，竟爆出被載往緬甸最黑園區當豬仔疑遭脅迫。（翻攝自微博）

而最新詐騙集團外洩制定的計畫內容，有段話語相當驚悚：「來泰國看演唱會的傻白甜很多，有年輕漂亮女孩兒，也有富貴多金男人，咱們一定要把握住這個機會。」

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其實陳奕迅曼谷演唱會門票去年已完售，主辦單位表示考量中國以及來自各地歌迷前往泰國的安全問題，才決定取消曼谷站演唱會；陳奕迅經紀人也表示，確實連日來看了很多新聞，大家就此事件進行商討， 「不想世界各地任何歌迷、或其家人，為到泰國看演唱會引發人生安全的擔心，所以決定再尋覓合適時間，再到當地開演唱會。」

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