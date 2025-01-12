日本AV女優自爆單身8年！《鮑魚遊戲2》讓男記者當場流鼻血

《鮑魚遊戲2》昨天在台北舉行記者會，女優、男優們一字排開超養眼。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕隨著《魷魚遊戲2》在全球上線，台灣AV版的《鮑魚遊戲2》即將在月底上線，日本AV女神Rae Lil Black在片中飾演大魔王，戲外的她同樣女王氣場超強，自豪的說「我是本色演出」。

在片中是個「抖S」的大魔王，被問到現實中是S還是M？Rae Lil Black表示自己都可以，沒有任何受限，才能享受人生，她也大方稱沒有什麼禁忌，everything is ok。

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Rae Lil Black飾演大魔王，自稱是本色演出。（記者陳奕全攝）

Rae Lil Black此次與台灣女優們合作，語帶羨慕的說：「每個人都太漂亮了，皮膚跟頭髮都太好了，我都偷偷的看。」昨天記者會上，女優們一字排開超級養眼，甚至有攝影男記者當場流鼻血，笑翻眾人。

儘管已是國際聞名的AV女優，不過Rae Lil Black自爆雖然有很多追求者，不過自己已經單身8年，「我是浪漫主義者，一見鍾情的類型」，在感情世界中想要強勢，也想當個被呵護的小女孩。

Rae Lil Black（右）稱自己單身8年，詢問大家怎麼勾引男人。（記者陳奕全攝）

她好奇問問大家怎麼吸引男性，認為懂得營造氣氛的男性很加分。一旁的艾熙也認同表示，「我覺得這是最難的，提升對手的意願，比起直接表達，對很多男生要怎麼提升是最困難的。」

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