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韓團大巨蛋開唱被卡疑黑箱 簡舒培籲蔣萬安硬起來「解約」

傳韓團Super Junior原有意在大巨蛋開唱，卻未能敲定檔期。（翻攝自X）傳韓團Super Junior原有意在大巨蛋開唱，卻未能敲定檔期。（翻攝自X）

〔記者何玉華／台北報導〕台北大巨蛋啟用後已舉辦多場體育賽事及演唱會，現在卻傳出韓團Super Junior原有意在大巨蛋開唱，在遠雄旗下的「遠雄創藝」欲合作遭拒絕後，就未能敲定檔期，疑有黑箱；民進黨台北市議員簡舒培表示，若遠雄把BOT的大巨蛋變成私產，已經明顯違約，出租還搞黑箱，希望蔣萬安硬起來拿出魄力，跟遠雄解約。

民進黨議員簡舒培表示，遠雄若把大巨蛋當私產，出租還搞黑箱，台北市長蔣萬安應拿出魄力跟遠雄解約。（記者何玉華攝）民進黨議員簡舒培表示，遠雄若把大巨蛋當私產，出租還搞黑箱，台北市長蔣萬安應拿出魄力跟遠雄解約。（記者何玉華攝）

簡舒培表示，大巨蛋就是台北市政府跟遠雄的BOT案，最重要的工作就是讓大巨蛋作體育賽事，兼營才能夠作演唱會；其實就是台北市政府的功能請遠雄來執行。而台北市政府做的所有事情都要公開透明，包含場地租借都要公開透明，遠雄為什麼可以偷偷摸摸？遠雄為什麼可以把大巨蛋當成他的私產？喜歡租給誰就租給誰，還要走旁門走道才能夠租到場地，台北市民沒有辦法接受。

相關新聞：韓團大巨蛋開唱卡關遭疑黑箱 林奕華：盼遠雄對非體育活動設明確機制

簡舒培表示，大巨蛋的那塊土地花了140幾億，讓遠雄去建大巨蛋，就是希望體育場館能夠公平、公開的讓每一個需要使用的人使用的到；如果因為BOT案，遠雄就把大巨蛋變成私產，這明顯違反了大巨蛋的合約；若這件事情屬實，拜託蔣萬安拿出魄力跟遠雄解約。

遠雄不可以把大巨蛋當成私產，高興租給誰就租給誰，而且整個出租的過程完全不公開透明，甚至還有廠商要偷偷摸摸的找私底下的管道；若還有要送紅包，那不是天大的大笑話嗎？台北市民的土地BOT給遠雄，遠雄蓋好後出租，要租的還要給遠雄好處，真是太令人訝異。

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