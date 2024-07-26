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娛樂 亞洲

61歲葉童拒合影遭嗆「破演員」！男粉道歉：壓力爆發沒控制好

葉童被嚇到愣在原地。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲資深港星葉童90年代曾來台拍攝不少電視劇，在過去可謂家喻戶曉。沒想到，葉童近日被目擊現身機場時，被一名欲合照卻遭拒的男子當場飆罵，她見狀也立刻嚇傻。

男子多次出面拍攝道歉影片，望能平息眾怒。（翻攝自微博）

葉童日前現蹤中國杭州的機場，一名男子突然衝向前要求合影，一旁助理見狀立刻攔住對方並拒絕道：「不能進來啊！」沒想到，該男子瞬間情緒失控，當場暴怒咆哮：「拍個照不行啊，有什麼了不起的！一個破演員有啥用啊？拍個照不行啊？」讓葉童嚇到愣在原地。

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事件馬上就在中國網上發酵，該男子的行為遭到群網砲轟。而該男子事後拍攝影片向葉童道歉，表示自己進行了深刻的反思，並講出自己當天失控原因，述及現實生活中難以接觸明星，所以比較激動，加上人到中年事業不順、壓力大，且對於未來迷茫，望社會大眾能夠理解。

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